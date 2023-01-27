В МАГАТЭ бьют тревогу: взрывы все ближе к Запорожской АЭС

Недалеко от Запорожской АЭС были зафиксированы сильные взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на страницу МАГАТЭ.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"В последние дни, в частности, эксперты МАГАТЭ на украинской Запорожской АЭС сообщают о мощных взрывах, происходящих за пределами объекта", — говорится в сообщении.

Вчера около 10:00 утра было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов на заводе, а сегодня их стало больше. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что признаки боевых действий вблизи ЗАЭС подчеркивают жизненно важное значение скорейшего согласования и внедрения зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.

"Зона поможет убедиться, что ЗАЭС не является целью и не используется для атак", — заявил Гросси.

Украина сообщила МАГАТЭ, что атомные электростанции страны сегодня снизили выработку электроэнергии в результате обстрела энергетической инфраструктуры. Это подтвердили группы МАГАТЭ, которые сейчас постоянно дислоцируются на всех площадках украинских АЭС.

Напомним, что россияне вербуют в Беларуси ремонтников, чтобы отправить их на Запорожскую АЭС. Таким образом, оккупанты пытаются возобновить стабильную работу станции после обстрелов.

Из-за отказа части украинского персонала Запорожской атомной электростанции сотрудничать с оккупантами, россияне не могут ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС усугубляется из-за обострения на фронте. Потому возникла необходимость срочного создания безопасной зоны вокруг станции.

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