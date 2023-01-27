В МАГАТЭ бьют тревогу: взрывы все ближе к Запорожской АЭС

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Недалеко от Запорожской АЭС были зафиксированы сильные взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на страницу МАГАТЭ.
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
Вчера около 10:00 утра было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов на заводе, а сегодня их стало больше. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что признаки боевых действий вблизи ЗАЭС подчеркивают жизненно важное значение скорейшего согласования и внедрения зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.
Украина сообщила МАГАТЭ, что атомные электростанции страны сегодня снизили выработку электроэнергии в результате обстрела энергетической инфраструктуры. Это подтвердили группы МАГАТЭ, которые сейчас постоянно дислоцируются на всех площадках украинских АЭС.
Напомним, что россияне вербуют в Беларуси ремонтников, чтобы отправить их на Запорожскую АЭС. Таким образом, оккупанты пытаются возобновить стабильную работу станции после обстрелов.
Из-за отказа части украинского персонала Запорожской атомной электростанции сотрудничать с оккупантами, россияне не могут ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС усугубляется из-за обострения на фронте. Потому возникла необходимость срочного создания безопасной зоны вокруг станции.
Читайте также на портале "Комментарии" — Leopard 2 пойдут в Украину: о чем говорит решение Берлина – может ли измениться ситуация на фронте.
Также издание "Комментарии" сообщало – просто бросают их на убой: Зеленский назвал число погибших россиян под Бахмутом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости