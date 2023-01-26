logo

BTC/USD

23101.19

ETH/USD

1612.14

LTC/USD

88.81

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Просто бросают их на убой: Зеленский назвал число погибших россиян под Бахмутом
commentss НОВОСТИ Все новости

Просто бросают их на убой: Зеленский назвал число погибших россиян под Бахмутом

Президент Украины заяил, что, пытаясь захватить Бахмут российские оккупанты терпят большие потери и не считают своих людей

сегодня, 14:38
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

То, что происходит под Бахмутом – яркое доказательство того, что путинскому режиму плевать на своих граждан, которые гибнут в чужой им стране непонятно за что и непонятно за кого. Там уже число погибших россиян пошло не на сотни, а на тысячи. Но это еще не предел, ведь оккупанты продолжают атаковать. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Sky News".

Просто бросают их на убой: Зеленский назвал число погибших россиян под Бахмутом

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Владимир Зеленский отметил, что задачу захватить Бахмут Кремль поставил наемникам ЧВК "Вагнера". Тем не менее, за несколько месяцев ожесточенных боев Бахмут стоит под украинским флагом. 

По словам президента, сейчас украинские военные понимаю, что есть большой риск увеличении наплыва россиян на востоке и юге, ведь может начаться новое наступление. Для ВСУ важно выдержать этот удар. 

"Все зависит от наших сил обороны. Все зависит от того, насколько мы сможем их сдержать... На востоке они (Ред. – оккупанты) идут вперед и теряют очень много людей. Это просто чрезвычайное количество. Им это безразлично. То есть они не считают своих людей. Это факт", — отметил глава украинского государства.

Зеленский заявил, что, если сравнивать потери украинской армии и российских захватчиков под Бахмутом, то среди россиян погибших в разы много. Счет идет на тысячи бесславно погибших оккупантов, которые даже после гибели остаются гнить в полях, россияне не забирают даже тела своих сослуживцев.

Читайте также на портале "Комментарии" - Leopard 2 пойдут в Украину: о чем говорит решение Берлина – может ли измениться ситуация на фронте.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-zelenskyy-not-interested-in-meeting-nobody-putin-for-peace-talks-12795319
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!