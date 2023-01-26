Просто бросают их на убой: Зеленский назвал число погибших россиян под Бахмутом

То, что происходит под Бахмутом – яркое доказательство того, что путинскому режиму плевать на своих граждан, которые гибнут в чужой им стране непонятно за что и непонятно за кого. Там уже число погибших россиян пошло не на сотни, а на тысячи. Но это еще не предел, ведь оккупанты продолжают атаковать. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Sky News".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Владимир Зеленский отметил, что задачу захватить Бахмут Кремль поставил наемникам ЧВК "Вагнера". Тем не менее, за несколько месяцев ожесточенных боев Бахмут стоит под украинским флагом.

По словам президента, сейчас украинские военные понимаю, что есть большой риск увеличении наплыва россиян на востоке и юге, ведь может начаться новое наступление. Для ВСУ важно выдержать этот удар.

"Все зависит от наших сил обороны. Все зависит от того, насколько мы сможем их сдержать... На востоке они (Ред. – оккупанты) идут вперед и теряют очень много людей. Это просто чрезвычайное количество. Им это безразлично. То есть они не считают своих людей. Это факт", — отметил глава украинского государства.

Зеленский заявил, что, если сравнивать потери украинской армии и российских захватчиков под Бахмутом, то среди россиян погибших в разы много. Счет идет на тысячи бесславно погибших оккупантов, которые даже после гибели остаются гнить в полях, россияне не забирают даже тела своих сослуживцев.

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