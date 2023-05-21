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В Луганской области захватчики продолжают совершать бесчеловечные преступления

Российские военные обстреляли Невское, в Луганской области и убили местную жительницу

сегодня, 11:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом информируют в Луганской ОВА, пишут "Комментарии".

В Луганской области захватчики продолжают совершать бесчеловечные преступления

Артем Лысогор. Фото из открытых источников

В Луганской области террор оккупантов продолжается: они минуют все вокруг и ищут места для "укоренения" там. А в так называемой "ЛНР" захватчики запретили выдачу документов об окончании общего среднего образования, без наличия паспорта РФ.


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Но самое страшное, что на подконтрольных России территориях, продолжают гибнуть невинные люди, отмечают в ОВА. Несмотря на уговоры власти эвакуироваться, гражданские и дальше живут в Луганской области, находясь в опасности.

"Женщина погибла в пятницу вечером. Именно тогда россияне в очередной раз ударили артиллерией по жилому массиву Невского. К ней неоднократно обращались с предложением эвакуироваться – уговаривали и представители местной администрации, и родственники, но женщина каждый раз отказывалась. В жилом секторе". лиц, подвергающих опасности и себя, и тех людей, которые, рискуя жизнью, регулярно привозят пищу и все необходимое в село.Настраиваем работу с каждым, кто-то соглашается, но, несмотря на такие трагические случаи, эвакуация не является массовой", — рассказывает ситуацию начальник ОВА Артем Лысогор.

Как он информирует, оккупанты также нанесли авиационных ударов в районах Белогоровки и Дибровы и обстреляли Невское. 

Напомним, "Комментарии" писали, — Чей теперь Бахмут: Зеленский ошеломил заявлением на саммите G7 Президент Украины Владимир Зеленский, на саммите "Большой семерки" в Японии якобы подтвердил потерю города Бахмут, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте на сайте "Комментарии", — На саммите в Японии президент Украины встретился слидерами G7. В японской Хиросиме Владимир Зеленский, в рамках трехдневного саммита "Большой семерки" встретился с партнерами – союзниками и уже успел обсудить насущные для Украины вопросы.



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