В Луганской области захватчики продолжают совершать бесчеловечные преступления

Об этом информируют в Луганской ОВА, пишут "Комментарии".



Артем Лысогор. Фото из открытых источников

В Луганской области террор оккупантов продолжается: они минуют все вокруг и ищут места для "укоренения" там. А в так называемой "ЛНР" захватчики запретили выдачу документов об окончании общего среднего образования, без наличия паспорта РФ.

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Но самое страшное, что на подконтрольных России территориях, продолжают гибнуть невинные люди, отмечают в ОВА. Несмотря на уговоры власти эвакуироваться, гражданские и дальше живут в Луганской области, находясь в опасности.

"Женщина погибла в пятницу вечером. Именно тогда россияне в очередной раз ударили артиллерией по жилому массиву Невского. К ней неоднократно обращались с предложением эвакуироваться – уговаривали и представители местной администрации, и родственники, но женщина каждый раз отказывалась. В жилом секторе". лиц, подвергающих опасности и себя, и тех людей, которые, рискуя жизнью, регулярно привозят пищу и все необходимое в село. Настраиваем работу с каждым, кто-то соглашается, но, несмотря на такие трагические случаи, эвакуация не является массовой", — рассказывает ситуацию начальник ОВА Артем Лысогор.

Как он информирует, оккупанты также нанесли авиационных ударов в районах Белогоровки и Дибровы и обстреляли Невское.

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