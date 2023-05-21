В Луганской области захватчики продолжают совершать бесчеловечные преступления

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Белоокая Ира
Об этом
информируют в Луганской ОВА, пишут "Комментарии".
Артем Лысогор. Фото из открытых источников
В Луганской
области террор оккупантов продолжается: они минуют все вокруг и ищут места для
"укоренения" там. А в так называемой "ЛНР" захватчики запретили выдачу
документов об окончании общего среднего образования, без наличия паспорта РФ.
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Но самое страшное,
что на подконтрольных России территориях, продолжают гибнуть невинные люди,
отмечают в ОВА. Несмотря на уговоры власти эвакуироваться, гражданские и дальше
живут в Луганской области, находясь в опасности.
Как он информирует, оккупанты также нанесли авиационных ударов в районах Белогоровки и Дибровы и обстреляли Невское.
Напомним, "Комментарии" писали, — Чей теперь Бахмут: Зеленский ошеломил заявлением на саммите G7 Президент Украины Владимир Зеленский, на саммите "Большой семерки" в Японии якобы подтвердил потерю города Бахмут, отвечая на вопросы журналистов.
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"Комментарии", — На саммите в Японии президент Украины встретился слидерами G7. В японской Хиросиме Владимир Зеленский, в рамках трехдневного
саммита "Большой семерки" встретился с партнерами – союзниками и уже успел
обсудить насущные для Украины вопросы.
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