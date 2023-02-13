В Луганской области не хватает медиков для лечения военных РФ, – ОВА

На временно оккупированной части Луганской области не хватает медиков для лечения военных РФ. Очередной "хлопок" приводит к тому, что медики просто физически не успевают предоставлять медицинскую помощь раненым. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на страницу Луганской ОВА.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Многие работы временного характера находятся в госпиталях, куда россияне свозят раненых на линии фронта и после очередного "хлопка", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что раненых захватчиков уже такое количество, что не хватает ни местных врачей, ни приехавших из РФ. В так называемой "ЛНР" приняли радикальное решение – там намерены проводить курсы обучения сестринскому делу для волонтеров.

"Сейчас обучение сестринскому делу развивается по всей РФ на базе местных медучреждений. На очереди и оккупированная часть Луганская область", — добавили в ОВА.

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