В Литве рассказали об Армагеддоне, который россияне устроили в Украине

Министр иностранных дел Литвы Кастутис Будрис, который в понедельник прибыл с визитом в Киев, рассказал, что добирался до украинской столицы через "шквал ракет и дронов", выпущенных РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом литовский министр рассказал в соцсети Х.

Атака "шахедов" на Украину. Фото: из открытых источников

Будрис указал, что в последнее время российские войска усилили удары по украинским объектам гражданской инфраструктуры.

"Сегодня утром наш поезд был вынужден проезжать через шквал ракет и беспилотников, которые обрушились на города Ровно и Дубно. Всего несколько дней назад в результате удара по Харькову погибли и были ранены десятки людей, среди них дети", – отметил министр.

Как подчеркнул Будрис, "это преднамеренные акты террора, направленные на то, чтобы сломить волю Украины".

"Но Украина стоит твердо, защищая не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в Европе. Фактически, Украина защищает Европу. Мира не будет достигнуто путем умиротворения. Мир должен оставаться единым в поддержке Украины – военной, экономической и политической", – резюмировал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 9 июня Россия совершила самую массированную атаку по Украине, использовав 499 средств воздушного нападения, в том числе дроны и ракеты. Однако военный аналитик Майкл Кларк считает низкой эффективность подобных атак РФ, а главной их целью стало гражданское население Украины.

Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News получил вопрос эффективности российских атак по Украине. По его словам, несмотря на то, что украинские ВС сбили и отвлекли десятки беспилотников с помощью радиоэлектронной борьбы, взрывные боеголовки на них будут все равно детонировать во время приземления.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина одержала историческую победу в воздушном сражении: впервые в истории западный истребитель F-16 сбил российский "Фланкер" Су-35. Бой произошел 8 июня над северо-востоком Украины: в рамках обороны Сумской области украинские ВВС использовали боевые самолеты для бомбардировки российских позиций внутри страны и в соседней Курской области.



