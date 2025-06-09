Россиянин даже не знал, что его атакуют: как Украина выиграла воздушный бой

Украина одержала историческую победу в воздушном сражении: впервые в истории западный истребитель F-16 сбил российский "Фланкер" Су-35. Бой произошел 8 июня над северо-востоком Украины: в рамках обороны Сумской области украинские ВВС использовали боевые самолеты для бомбардировки российских позиций внутри страны и в соседней Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию BILD.

На фото: американский F-16 (слева), российский Су-35 (справа)

В ответ российские ВКС направили в бой высокотехнологичный истребитель для завоевания превосходства воздуха Су-35, чтобы сбить украинские самолеты.

Однако пилот не знал, что попадает в засаду: вместе с американским F-16 в воздух поднялся шведский самолет Saab 340 AEW&C, засекший Су-35 еще за 200–300 км до границы и передавший координаты F-16.

Американский истребитель запустил ракету AIM-120, и Су-35 был сбит в 16 км от границы на территории России — недалеко от города Коренево Курской области. Пилот катапультировался. Украинские истребители вернулись на базу без потерь.

На платформе X канадский пилот и авиаэксперт Марк Брукс похвалил координацию западных систем вооружения:

"Дело не только у F-16 – настоящим геймчейнджером стала шведская система AWACS, распознающая российские самолеты за сотни километров и направляющая ракеты F-16 в реальном времени. Су-35 даже не знал, что его атакуют".

Авиационный канал Air Power также отметил X историческое значение столкновения западной и российской техники:

"Если информация подтвердится, это будет первое воздушное сражение с участием украинского Вайпера (F-16). Что еще важнее: российский "Фланкер" был сбит голландской модификацией F-16AM – моделью, которую многие уже считали устаревшей".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Силы обороны Украины поразили аэродром "Саваслейка".