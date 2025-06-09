Почему Россия атакует Украину беспилотниками: в чем замысел Путина

В ночь на 9 июня Россия совершила самую массированную атаку по Украине, использовав 499 средств воздушного нападения, в том числе дроны и ракеты. Однако военный аналитик Майкл Кларк считает низкой эффективность подобных атак РФ, а главной их целью стало гражданское население Украины.

Атака дронами. Фото из открытых источников

Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News получил вопрос эффективности российских атак по Украине. По его словам, несмотря на то, что украинские ВС сбили и отвлекли десятки беспилотников с помощью радиоэлектронной борьбы, взрывные боеголовки на них будут все равно детонировать во время приземления.

Однако военный аналитик отмечает, что российские ночные атаки беспилотников на украинские города оказывают большее влияние на моральный дух, чем на тактические результаты на поле боя.

"Имеет ли это стратегический характер? Наверное, нет. Для россиян значение имеют планирующие бомбы — вещи, которые могут повлиять на линию фронта. Бесспорно, дроны приносят страдания гражданскому населению, потому что заставляют их ночевать в бомбоубежищах и на станциях метро в Киеве, а не дома. Так что это имеет моральное влияние", — сказал аналитик.

Согласно данным Воздушных сил, из 499 средств воздушного поражения удалось обезвредить 479. В общей сложности огневыми средствами сбили 292 воздушных целей, еще 187 – локационно потеряны. Россия атаковала Украину 479 дронами и 20 ракетами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские войска перешли в контратаку на Торецком направлении.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский признался, что Путин может победить в войне.