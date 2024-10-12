В Курской области РФ в ночь на 12 октября работала противовоздушная оборона из-за фиксации беспилотников. В городе Курчатов был слышен сильный взрыв на фоне воздушной атаки. Как передает портал "Комментарии", об этом в сети сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Курская область. Фото: из открытых источников

Глава Курской области заявлял об угрозе атак с применением беспилотников в регионе после полуночи по местному времени.

По его словам, силы и средства ПВО были "приведены в готовность для отражения возможной атаки".

Также тревожные новости начали распространяться в курских Telegram-каналах, где писали о звуках взрывов, предварительно из-за работы ПВО в Курском районе и области. А уже ночью в сети рассказали, что в Курчатове прогремел мощный взрыв. Также в сети было обнародовано видео, снятое камерой наблюдения. На кадрах можно увидеть яркую вспышку в ночном небе, и услышать сильный взрыв.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что ВСУ отважно пытаются прорваться вперед, продолжая выполнять задачи Курской операции, российские войска не только отбивают атаки, но и сами имеют продвижение на Курщине. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Американские эксперты сообщают, что российские войска недавно продвинулись на главном украинским выступе в Курской области. Согласно геолокационным кадрам от 7 октября, россияне имеют незначительное продвижение в восточной части Обуховки (юго-восток от Коренево).

Также издание "Комментарии" сообщало – украинское командование не сумело просчитать все риски, которые могли бы возникнуть в Курской области. Именно поэтому ВСУ застряли к югу от города Веселое и попали там в "жестокую засаду", лишившись своей самой ценной техники. Это произошло после того, как 12 сентября отдельные украинские силы начали второй прорыв на Курщину с целью соединиться с главными силами и зажать тысячи российских войск между украинскими захватчиками и границей. Об этом пишет военный аналитик "Forbes" Дэвид Акс.



