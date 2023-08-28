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В Крыму в районе Евпатории сегодня громко: что происходит

В Крыму сообщают о "работе российской ПВО" в районе Евпатории

сегодня, 11:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Крыму снова раздаются взрывы. Сообщают о "работе ПВО" в районе Евпатории. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В Крыму в районе Евпатории сегодня громко: что происходит

Евпатория. Фото из открытых источников

Местные жители публикуют в сети соответствующие фотографии и видео. На них заметны следы работы ПВО.


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Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по накоплению вражеских солдат, технике и складам с боеприпасами.

Читайте также на портале "Комментарии" — в сети активно обсуждается уничтожение российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму, которую считают "визитной карточкой" россиян. Чем обернется для россиян потеря передового ЗРК? О чем вообще говорит ситуация? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.                                                                          

Также издание "Комментарии" сообщало — с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – Алексей Данилов раскрыл, чем Украина ударила по С-400 "Триумф" в Крыму.




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