В Крыму в районе Евпатории сегодня громко: что происходит

Во временно оккупированном Крыму снова раздаются взрывы. Сообщают о "работе ПВО" в районе Евпатории. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Евпатория. Фото из открытых источников

Местные жители публикуют в сети соответствующие фотографии и видео. На них заметны следы работы ПВО.

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Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по накоплению вражеских солдат, технике и складам с боеприпасами.

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