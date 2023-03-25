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В Крыму создают еще одну ЧВК

Хотят сдержать наступление Украины

сегодня, 10:56
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Автор:

Константин Куликов

Глава оккупационной администрации Крыма Аксенов создает свою ЧВК и может использовать ее для попыток сдержания контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The Insider.

В Крыму создают еще одну ЧВК

Керівництво новою ПВК приписують Пікалову-"Мазаю"

Издание отмечает, что так называемый "глава" временного оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов основал свою военную компанию "Конвой". Командует ею экс-куратор "Вагнера" в Африке – Константин "Мазай" Пикалов.


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"Наемников могут использовать для создания так называемого "Бахмута 2.0" на южной территории Украины, в районе захваченного россиянами города Токмак Запорожской области, чтобы сдержать контрнаступление наших защитников в направлении полуострова", — отмечают журналисты.

Наемники подписывают контракт, как с новой ЧВК, так и с Минобороны РФ, чтобы гарантировано получить выплаты в случае ранения. Кроме того, их стимулируют обещаниями земли в Абхазии или Крыму. Тренировки наемников проходят на крымском полуострове. Они вооружены танками Т-80 и Т-90, средствами радиоэлектронной разведки.

Напомним, что ранее Аксенов заявил о создании фортификационной линии в Крыму, а также повторил нацистский лозунг.

Кроме того, Зеленский пояснил, почему Украина пока не может начать контрнаступление. А в британской разведке пояснили, чем закончится российское наступление на Бахмут.

Штурмовые атаки российских захватчиков на город-крепость Бахмут Донецкой области практически застопорилась. В первую очередь, это результат крайнего истощения российских сил, которые истощили свой ресурс для продолжения наступательных операций. 



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