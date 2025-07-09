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В Крыму снова очень громко: что происходит

В оккупированном Крыму прогремел сильный взрыв

9 июля 2025, 12:24
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Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Крыму днем 9 июля прогремели мощные взрывы. Жители сообщают о громком звуке в Красноперекопском районе.

В Крыму снова очень громко: что происходит

Крым. Фото: из открытых источников

Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил, что сегодня днем был слышен громкий взрыв в Красноперекопском районе.

Тем временем российские пропагандисты в своих пабликах заявляют о "дроновой опасности" для севера и северо-запада Крыма.

Как стало известно, по данным местных жителей, в Красноперекопском районе якобы сбили беспилотник.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия вывезла из оккупированного Крыма более 100 культурных ценностей. Украинская разведка обнародовала доказательства археологического грабежа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

ГУР обнародовало данные о 110 культурных ценностях, которые россияне незаконно вывезли из оккупированного Крыма во время археологических раскопок с 2014 до 2025 года. Информация размещена в разделе "Похищенное наследие" на портале War&Sanctions.

Разведка сообщает, что предметы были найдены во время раскопок на таких объектах, как "Поселение Артезиан", "Генуэзская крепость Чембало" и южный пригород Херсонеса Таврического.

Также издание "Комментарии" сообщало – в нескольких областях РФ и оккупированном Крыму раздавались взрывы из-за атаки ударных беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Ранее "Комментарии" писали — зачем россияне начали перебрасывать свои войска в Крым: партизаны раскрыли хитрость врага.




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