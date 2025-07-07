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РФ не уверена, что удержит Крым: в ГУР рассказали, что оккупанты массово вывозят из полуострова

Россияне вывезли более 100 культурных ценностей из Крыма

7 июля 2025, 12:21
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Кравцев Сергей

Россия вывезла из оккупированного Крыма более 100 культурных ценностей. Украинская разведка обнародовала доказательства археологического грабежа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

РФ не уверена, что удержит Крым: в ГУР рассказали, что оккупанты массово вывозят из полуострова

Крым. Фото: из открытых источников

ГУР обнародовало данные о 110 культурных ценностях, которые россияне незаконно вывезли из оккупированного Крыма во время археологических раскопок с 2014 до 2025 года.

Информация размещена в разделе "Похищенное наследие" на портале War&Sanctions. 

Разведка сообщает, что предметы были найдены во время раскопок на таких объектах, как "Поселение Артезиан", "Генуэзская крепость Чембало" и южный пригород Херсонеса Таврического.

Также опубликованы данные о ценностях с территории городища Кадыковское (римский лагерь), где оккупационная администрация планирует возвести торговый центр.

Кроме того, в перечне — экспонаты, которые россияне вывезли из Национального заповедника "Херсонес Таврический", прикрывшись временной экспозицией в музее истории Екатеринбурга.

Раздел также дополнен информацией о местах нелегальных раскопок, факты похищения культурных объектов и противоправные действия оккупационных властей РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — учитывая значительные боевые потери и постепенное истощение ресурсов, российское военно-политическое руководство пытается втянуть в войну против Украины еще одну страну. Об этом сообщают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны.

Украинской разведке стало известно, что кроме массового привлечения наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, Кремль прорабатывает возможность втягивания в войну против Украины так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях.




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Источник: https://t.me/DIUkraine/6386
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