Путин втягивает в войну против Украины еще одну страну из Азии: детали от ГУР

Учитывая значительные боевые потери и постепенное истощение ресурсов, российское военно-политическое руководство пытается втянуть в войну против Украины еще одну страну. Об этом сообщают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украинской разведке стало известно, что кроме массового привлечения наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, Кремль прорабатывает возможность втягивания в войну против Украины так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях.

"Очередная страна, которую россия пытается втянуть в войну — Лаос", — подчеркнули в ГУР.

В разведке детализировали, что в настоящее время Кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий в Курской области.

Отмечается, что эта страна очень сильно зависит от внешней помощи, поэтому как отметили в разведке, руководство Лаоса на начальном этапе выразило готовность отправить в РФ до 50 "военнослужащих-саперов".

Кроме этого, Лаос бесплатно лечит российских оккупантов, раненых на войне против Украины.

"Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, используя его для обеспечения боевых действий против Украины", — констатировало ГУР.

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