Путин втягивает в войну против Украины еще одну страну из Азии: детали от ГУР

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Кравцев Сергей
Учитывая значительные боевые потери и постепенное истощение ресурсов, российское военно-политическое руководство пытается втянуть в войну против Украины еще одну страну. Об этом сообщают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Украинской разведке стало известно, что кроме массового привлечения наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, Кремль прорабатывает возможность втягивания в войну против Украины так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях.
В разведке детализировали, что в настоящее время Кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий в Курской области.
Отмечается, что эта страна очень сильно зависит от внешней помощи, поэтому как отметили в разведке, руководство Лаоса на начальном этапе выразило готовность отправить в РФ до 50 "военнослужащих-саперов".
Кроме этого, Лаос бесплатно лечит российских оккупантов, раненых на войне против Украины.
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