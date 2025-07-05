Начинаются тектонические изминения в мировой политике: при чем здесь заявления США и Китая

На фоне зверских ударов России по Украине появились достаточно откровенные заявления официального Пекина и президента США Трампа. Об этом рассказал политический обозреватель, блогер Алексей Паныч.

Китай и США. Фото: из открытых источников

Обозреватель отмечает, что Дональд Трамп, похоже, впервые за время своего президентства публично признал, что у него что-то не получается. А также, что российский диктатор Путин, оказывается, "не хочет остановить это", а он, наивный, до сих пор думал, что президент РФ хочет поскорее закончить войну против Украины.

"Теперь интересно, какими будут дальнейшие действия. Нельзя же просто взять и расписаться перед всем миром в своем бессилии", – отметил Алексей Паныч.

Что касается второй уже знаковой новости, Китай впервые признал прямым текстом, что не допустит поражения России в войне.

"Это означает, что позиция ЕС настолько активизировалась, и/или поражение России стало настолько более реальным, что Китай был вынужден заявить свою позицию открыто. Вполне возможно, что это начало тектонических изминений в мировой политике", – предположил Алексей Паныч.

Читайте на портале "Комментарии" — фактически впервые после разговора с российским диктатором Путиным президент США Дональд Трамп не стал заявлять о прогрессе на пути к миру в Украине, а, наоборот, дал четко понять, что ему не удалось услышать от Путина даже намека на прекращение огня. Какова причина того, что Трамп решил говорить с Путиным и приостанавливать поставки оружия Украине? Может ли такое ползание Трампа перед Путиным создать Украине новые проблемы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – это не Трамп: стало известно имя человека, который настоял на приостановлении помощи Украине.