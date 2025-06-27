В России и Крыму сегодня ночью раздавались взрывы: что известно об атаке

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Недилько Ксения
Прошлая ночь стала для России тоже громкой. В нескольких областях и оккупированном Крыму раздавались взрывы из-за атаки ударных беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
В России всю ночь были слышны взрывы
По его данным, с 00:00 до 01:00 раздалось несколько взрывов в Керчи в оккупированном Крыму. Движение по Крымскому мосту останавливалось. Последствия уточняются, однако местные сообщали о пожарах вокруг города.
"Ростовская область. Шахты. Есть результат на Земле. Официальный Ростов подтверждает "горел камыш" — результаты нуждаются в уточнении. Фиксировалась работа ПВО в Курске и Брянске, что уже абсолютно привычная история.
Прямо сейчас идет атака на Волгоградскую область. Город Калач-на-Дону, Волжский – взрывы и результаты на земле. Атака продолжается.
План "Ковёр" введен в аэропортах Саратова и Самары", – отмечает Андрющенко.
По данным Министерства обороны РФ, в минувшую ночь 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
▪ 19 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▪ 13 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
▪ 4 БПЛА – над территорией Республики Крым,
▪ по одному БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что волонтер Мария Берлинская опубликовала новый апокалиптический для Украины пост. Она подчеркнула, что бояться нужно не "шахедов" и ракет, которые бьют по конкретным координатам, а "роботов-убийц", которые в тысячном количестве будут охотиться на украинцев.