В России и Крыму сегодня ночью раздавались взрывы: что известно об атаке

Прошлая ночь стала для России тоже громкой. В нескольких областях и оккупированном Крыму раздавались взрывы из-за атаки ударных беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

В России всю ночь были слышны взрывы

По его данным, с 00:00 до 01:00 раздалось несколько взрывов в Керчи в оккупированном Крыму. Движение по Крымскому мосту останавливалось. Последствия уточняются, однако местные сообщали о пожарах вокруг города.

"Ростовская область. Шахты. Есть результат на Земле. Официальный Ростов подтверждает "горел камыш" — результаты нуждаются в уточнении. Фиксировалась работа ПВО в Курске и Брянске, что уже абсолютно привычная история. Прямо сейчас идет атака на Волгоградскую область. Город Калач-на-Дону, Волжский – взрывы и результаты на земле. Атака продолжается. План "Ковёр" введен в аэропортах Саратова и Самары", – отмечает Андрющенко.

По данным Министерства обороны РФ, в минувшую ночь 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▪ 19 БПЛА – над территорией Ростовской области,

▪ 13 БПЛА – над территорией Волгоградской области,

▪ 4 БПЛА – над территорией Республики Крым,

▪ по одному БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что волонтер Мария Берлинская опубликовала новый апокалиптический для Украины пост. Она подчеркнула, что бояться нужно не "шахедов" и ракет, которые бьют по конкретным координатам, а "роботов-убийц", которые в тысячном количестве будут охотиться на украинцев.