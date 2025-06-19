Зачем россияне начали перебрасывать свои войска в Крым: партизаны раскрыли хитрость врага

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Кравцев Сергей
Агенты "АТЕШ" обратили внимание на активное передвижение армии РФ во временно оккупированном Крыму. Отмечается, что россияне пытались сымитировать начало подготовки к форсированию Днепра в его южном течении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram "АТЕШ".
Российские войска. Фото: из открытых источников
Сообщается, что таким образом российские войска, стремясь запутать Силы обороны Украины и скрыть свои истинные намерения, перегнали зря большую колонну техники, потратив при этом значительное количество топлива.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму зафиксированы пролеты дронов и раздавались мощные взрывы.
После 3 часов ночи в соцсетях появилось сообщение, что Симферополь и район якобы находятся под налетом БпЛА. По словам местных жителей, там были слышны многочисленные взрывы и пролет беспилотников.
Кроме того, взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.
Также издание "Комментарии" сообщало – РФ сильно рискует: что с состоянием Крымского моста после удара СБУ.
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