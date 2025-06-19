Зачем россияне начали перебрасывать свои войска в Крым: партизаны раскрыли хитрость врага

Агенты "АТЕШ" обратили внимание на активное передвижение армии РФ во временно оккупированном Крыму. Отмечается, что россияне пытались сымитировать начало подготовки к форсированию Днепра в его южном течении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram "АТЕШ".

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Наши агенты зафиксировали активное перемещение военной инженерной техники между Феодосией и Джанкоем. Оккупанты распространяют ложную информацию о том, что техника направляется в Херсонскую область для форсирования Днепра", — отметили в "АТЕШ".

Сообщается, что таким образом российские войска, стремясь запутать Силы обороны Украины и скрыть свои истинные намерения, перегнали зря большую колонну техники, потратив при этом значительное количество топлива.

"Эта ненужная активность помогла агентам "АТЕШ" обнаружить стоянки инженерной техники оккупантов. Полученные данные уже переданы Силам обороны Украины для точного планирования и успешных ударов по врагу", — добавили представители движения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму зафиксированы пролеты дронов и раздавались мощные взрывы.

После 3 часов ночи в соцсетях появилось сообщение, что Симферополь и район якобы находятся под налетом БпЛА. По словам местных жителей, там были слышны многочисленные взрывы и пролет беспилотников.

Кроме того, взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

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