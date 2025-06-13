Евпатория, Севастополь и не только: что известно о серии сильных взрывов в Крыму

В ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму зафиксированы пролеты дронов и раздавались мощные взрывы.

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

После 3 часов ночи в соцсетях появилось сообщение, что Симферополь и район якобы находятся под налетом БпЛА.

По словам местных жителей, там были слышны многочисленные взрывы и пролет беспилотников.

Кроме того, взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

В соцсетях отмечали, что, по предварительным данным, дроны якобы долетели до аэродромов "Саки", "Гвардейское" и "Кировское".

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