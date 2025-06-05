Что станет ключевым шагом для освобождения Крыма: ждать ли ответки после ударов по Крымскому мосту

В то время, когда, казалось бы, Украина уже потеряла возможности бить по Крымскому мосту Киев демонстрирует, что готов также идти на повышение ставок. Спецслужбы показывают, что Украина не будет отказываться от Крыма и защита россиян не такая уже надежная, как считает Путин. Что станет ключевым шагом для освобождения Крыма? Чем обернется для Украины атака по Крымскому мосту? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Крым. Фото: из открытых источников

Крымский мост – сакральный объект для россиян

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире канала "КИЕВ24" заявил, что деоккупация Крыма должна начаться с уничтожения Крымского моста. Уничтожение моста значительно усложнит снабжение для армии захватчиков на полуострове.

"Для россиян это такой сакральный объект. Потому что именно с него началась та самая истерия, связанная с тем, что Крым вернулся в РФ и всякая другая пропаганда. Следовательно, разрушение этого объекта существенно усложнит логистику российских войск", — высказался эксперт.

Россияне уже обращаются с просьбами к американцам, чтобы надавить на Украину

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире канала "Киев24" заявил, что Россия находится в состоянии пространства после эффективных ударов ВСУ по стратегическим объектам – мостам и аэродромам.

По словам военного эксперта, россияне уже отсылают Вашингтону свои просьбы, чтобы американцы нашли возможность повлиять на Украину, чтобы ВСУ прекратили удары по критической инфраструктуре.

"Россияне там не могут прийти в себя… и теперь обращаются к американцам, чтобы те повлияли на нас, на Силы обороны Украины — чтобы мы не били по мостам и по аэродромам", — отметил Романенко.

Эксперт подчеркнул, что это признак того, что такие удары очень болезненны для врага и заставляют его менять свои подходы.

"Это говорит о том, что очень болезненно для них. Они там в прострации. Но не надо питать иллюзий – они уже отвечают по Сумщине и Херсонщине. То, что могут сейчас", — акцентировал генерал.

Отдельно Романенко обратил внимание, что, несмотря на информационную пропаганду РФ, например, из-за заявлений Дмитрия Медведева о "ядерном оружии", не стоит отвлекаться от сути. Потому что Медведев сейчас играет просто свою роль – человека, который без разбору озвучивает те заявления, которые первые лица Кремля делать просто не могут. Как бы там ни было, на самом деле у россиян еще есть средства для нанесения ударов, к сожалению.

"Надо быть внимательными, но и ценить высокий уровень профессионализма наших сил обороны Украины – в частности СБУ, ГУР и ССО", — акцентировал эксперт.

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