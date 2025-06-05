Что станет ключевым шагом для освобождения Крыма: ждать ли ответки после ударов по Крымскому мосту

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Кравцев Сергей
В то время, когда, казалось бы, Украина уже потеряла возможности бить по Крымскому мосту Киев демонстрирует, что готов также идти на повышение ставок. Спецслужбы показывают, что Украина не будет отказываться от Крыма и защита россиян не такая уже надежная, как считает Путин. Что станет ключевым шагом для освобождения Крыма? Чем обернется для Украины атака по Крымскому мосту? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Крым. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире канала "КИЕВ24" заявил, что деоккупация Крыма должна начаться с уничтожения Крымского моста. Уничтожение моста значительно усложнит снабжение для армии захватчиков на полуострове.
Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире канала "Киев24" заявил, что Россия находится в состоянии пространства после эффективных ударов ВСУ по стратегическим объектам – мостам и аэродромам.
По словам военного эксперта, россияне уже отсылают Вашингтону свои просьбы, чтобы американцы нашли возможность повлиять на Украину, чтобы ВСУ прекратили удары по критической инфраструктуре.
Эксперт подчеркнул, что это признак того, что такие удары очень болезненны для врага и заставляют его менять свои подходы.
Отдельно Романенко обратил внимание, что, несмотря на информационную пропаганду РФ, например, из-за заявлений Дмитрия Медведева о "ядерном оружии", не стоит отвлекаться от сути. Потому что Медведев сейчас играет просто свою роль – человека, который без разбору озвучивает те заявления, которые первые лица Кремля делать просто не могут. Как бы там ни было, на самом деле у россиян еще есть средства для нанесения ударов, к сожалению.
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