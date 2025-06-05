РФ сильно рискует: что с состоянием Крымского моста после удара СБУ

Подрыв украинской спецслужбой подводной части Крымского моста осуществлен несмотря на невозможность такой операции из-за плотности защиты незаконного сооружения. После этого удара использовать мост стало достаточно рискованно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Спикер пояснил, что мост практически по всему периметру окружен системой ПВО, тем не менее, спецслужбам удалось в обход ФСБ, полиции и провести взрывчатку и установить в соответствующем месте.

"Это из разряда "Миссия невозможна", но обошлось без Тома Круза... Даже если это происходило под водой, это фантастически. Потому что, напомню, россияне годами топили кучу разнообразных конструкций вокруг этого моста именно для того, чтобы максимально усложнить подобные операции. Однако, по факту мы видим, что это не привело к успеху", — высказался Плетенчук.

По его словам, пока неизвестно, как именно используется мост – информация уточняется. В любом случае эксплуатировать его после подобного события довольно рискованно, по меньшей мере, без обследований. Как пояснил Плетенчук, так или иначе конструкция получила повреждения.

"И, если руководство оккупированного Крыма решило рискнуть жизнью своих сограждан – пустить их ездить по-прежнему, то вероятно кто-то (из оккупантов – ред.) в будущем будет отвечать еще и за эти жертвы", — подчеркнул военный.

Он добавил, что после предыдущих двух атак по мосту россиянам так и не удалось в полной мере восстановить его железнодорожную часть, полноценно функц3ионирует только та часть, которая предназначена для автотранспорта. Как отметил Плетенчук, россияне понимали эту проблему, поэтому вкладывались в строительство железной дороги, ведущей из РФ на оккупированный полуостров. Именно на этот железнодорожный путь, ведущий в АРК из российского Ростова на Дону, захватчики полагаются в случае уничтожения Керченского моста. Они прекрасно понимают, что рано или поздно, но это должно произойти.

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