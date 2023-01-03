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В Крыму оккупанты держат смертоносное оружие: подробности от ГУР

В Крыму оккупанты держат несколько типов носителей ядерного оружия

сегодня, 14:30
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Автор:

Кравцев Сергей

В аннексированном Крыму в настоящее время россияне держат носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Укринформ".

В Крыму оккупанты держат смертоносное оружие: подробности от ГУР

Российские войска. Фото: из открытых источников

В Минобороны отметили, что украинская разведка постоянно следит за перемещениями ядерного оружия РФ, в частности, тактического уровня, и знает, где оно расположено.

"Военная разведка видит, что на территории временно оккупированного Крыма в настоящее время размещены носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Речь идет о кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами", — отметил представитель ГУР.

Он добавил, россияне проводили определенные работы на объекте "Феодосия-13" в селе Краснокаменка, чтобы подготовить его для хранения ядерных боеприпасов. Сейчас у украинских разведчиков нет подтвержденных данных – завершены эти работы или еще ведутся.

Говоря о рисках нанесения ядерного удара РФ, представитель военной разведки отметил, что от России действительно можно ждать чего угодно. Но на стороне Украины международное сообщество, которое внимательно следит за ситуацией и, если появится реальная угроза – сможет повлиять на путинский режим, чтобы не привести мир к ядерной катастрофе. Украина также учитывает разные варианты развития событий.

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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3645703-razvedka-rf-imeet-v-krymu-nositeli-adernogo-oruzia-nazemnogo-vozdusnogo-i-morskogo-bazirovania.html
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