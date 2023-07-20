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В Крыму ночью снова было громко: подробности

Оккупационные власти скрывают название населенного пункта, где раздались взрывы

сегодня, 07:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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На северо-западе временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы 20 июля. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Baza".

В Крыму ночью снова было громко: подробности

Крым. Фото: из открытых источников

По информации представителей оккупационных "властей", в результате взрывов повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы.


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Причиной взрывов, по мнению захватчиков, якобы стал беспилотник. Также сообщается, что жертвой взрывов стал подросток. Интересно, что населенный пункт, и даже район, в котором ночью раздавались взрывы, так называемые "власти" держат в секрете.

Отметим, последние дни взрывы в Крыму в центре внимания. Сначала холодным душем для оккупантов стали взрывы на Крымском мосту и, как следствие, его повреждение. Затем возник пожар на складе боеприпасов в Кировском районе. Спасателям не удалось локализировать возгорание. Поэтому оккупационные власти приняли решение о срочной эвакуации жителей четырех населенных пунктов, расположенных рядом с этим складом. Более того, детонация снарядов продолжалась больше, чем полдня.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 17 июля российских диктатор Путин провел совещание, посвященное возобновлению работы Крымского моста, пострадавшего от подрыва. Президент России предсказуемо возложил ответственность за подрыв, который он называет "терактом", на "киевский режим" – и пообещал некий ответ от Минобороны. Между тем, в Офисе президента Украины не исключают, что за подрывом моста, который, кстати, продолжает функционировать, может стоять путинский режим. Что можно сказать о ситуации после происшествия? Какими могут быть последствия, ждать ли продолжения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/bazabazon/19729
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