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В Крыму ликвидировали двух важных российских офицеров Росгвардии (ВИДЕО)

Движение сопротивления в Крыму уничтожило двух важных офицеров Росгвардии взорвав их в машине.

сегодня, 16:00
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Автор:

Slava Kot

Украинско-татарское движение сопротивления "Атеш", работающее на территории временно оккупированного Крыма, сообщило об уничтожении двух офицеров Росгвардии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram движения сопротивления.

В Крыму ликвидировали двух важных российских офицеров Росгвардии (ВИДЕО)

В Крыму ликвидировали офицеров Росгвардии. Фото из открытых источников

Как сообщает Telegram страница украинско-татарского движения сопротивления "Атеш", у ее представителей длинные руки, которые запустили к кремлевским сообщникам – национальной гвардии Российской Федерации ликвидировав двух офицеров этой военной организации.


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"Атеш" пишет, что они создали самодельную взрывчатку, которая сработала не хуже профессиональной при взрыве. Взрыв произошел во время поездки офицеров Росгвардии из Севастополя в Симферополь. О лицах, находившихся в машине, деталей не сообщают.

"Наши люди в этой преступной по сути своей организации смогли ликвидировать двух весьма важных офицеров Росгвардии, которые спешили из Севастополя в Симферополь. Не доехали, сгорели в машине", — сообщает украинско-крымское движение сопротивления и добавляет, "что это только начало".

Опубликованное видео с горящей машиной, в которой по информации движения сопротивления погибли два офицера Росгвардии, можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода, которая совместно с нацгвардейцами эффектно уничтожила командный пункт россиян. оккупанты бежали на ворованном мотоцикле забыв о своих раненых коллегах. Соответствующее видео попало в сеть.

Также "Комментарии" писали об оружии, которое планируют в следующем пакете военной помощи передать США. Это высокоточные ракеты GLSDB, которые могут изменить баланс сил в войне.



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Источник: https://t.me/atesh_ua/336
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