В Крыму были слышны взрывы и стрельба, сообщают о движении вертолетов

На севере аннексированного Крыма было слышно несколько взрывов, также раздались звуки стрельбы из пулеметов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Крым. Фото: из открытых источников

Сообщается, что в Красноперекопске сегодня ночью, 19 июня, было слышно несколько громких взрывов. Вскоре были замечены вертолеты и звук стрельбы из пулемётов.

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Кроме Красноперекопска, выстрелы были слышны в Ишуни и Танковом, точное место стрельбы пока не установлено. Местные жители отмечают, что вертолет около 15 минут кружил над Красноперекопском в районе Северо-Крымского канала, потом улетел в направлении Раздольного.

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