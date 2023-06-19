logo

BTC/USD

26407.34

ETH/USD

1722.96

LTC/USD

77.42

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Крыму были слышны взрывы и стрельба, сообщают о движении вертолетов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Крыму были слышны взрывы и стрельба, сообщают о движении вертолетов

В Крыму ночью раздавились взрывы, оккупанты подымали в небо вертолеты

сегодня, 07:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На севере аннексированного Крыма было слышно несколько взрывов, также раздались звуки стрельбы из пулеметов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В Крыму были слышны взрывы и стрельба, сообщают о движении вертолетов

Крым. Фото: из открытых источников

Сообщается, что в Красноперекопске сегодня ночью, 19 июня, было слышно несколько громких взрывов. Вскоре были замечены вертолеты и звук стрельбы из пулемётов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Кроме Красноперекопска, выстрелы были слышны в Ишуни и Танковом, точное место стрельбы пока не установлено. Местные жители отмечают, что вертолет около 15 минут кружил над Красноперекопском в районе Северо-Крымского канала, потом улетел в направлении Раздольного.                                                                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина на пути к тому, чтобы освободить Крым: американский генерал заинтриговал заявлением.

Также издание "Комментарии" сообщало – легион "Свобода России", воюющий на стороне Украины против путинского режима, обратился к жителям Крыма с призывом о содействии, на русском и крымско-татарском языках. Российские военные оппозиционеры четко дали понять, что Крым – украинский, а его возврат – лишь дело времени. Ранее начальница пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк сообщила, что российские оккупанты думают над вариантами выхода из Крыма. О чем говорят данные заявления и перспективы освобождения Крыма, в том числе после подрыва Каховской ГЭС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – россияне начали подготовку к "эвакуации" с севера Крыма.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Crimeanwind/33774
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!