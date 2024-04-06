В Крым прибыло большое количество оккупантов: партизаны назвали причины

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Кравцев Сергей
Украинские партизаны продолжают фиксировать прибытие большого количества российских захватчиков в оккупированный Крым. На этот раз много оккупантов заметили в городе Джанкой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".
Российские военные. Фото: из открытых источников
Партизаны добавили, что большие потери армии РФ заставляют Кремль проводить скрытую мобилизацию, чтобы их перекрыть и пополнить человеческий ресурс. Поэтому многие оккупанты приезжают в Джанкой для будущей отправки на поле боя.
Читайте также на портале "Комментарии" — кроме собственно фронтовых событий, где ситуация для Украины довольно сложная, особенно в Донецкой области, где россияне усиленно атакуют, бои ведутся и дистанционно (с помощью ракет и беспилотников, причем последними мы наводим "шороха" в стране-агрессоре), а также на дипломатических аренах. Эксперты оценили специально для портала "Комментарии", что происходит сейчас на всех фронтах российско-украинской войны.
Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал поставить три новых корабля типа "Каракурт" для Черноморского флота в 2024 году. Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отреагировал и дал понять, что россиянам, вряд ли удастся воплотить эти намерения в жизнь. У себя в Facebook Плетенчук перечислил пять корветов "Каракурт", которые пока так и не стали в строй.
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