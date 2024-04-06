В Крым прибыло большое количество оккупантов: партизаны назвали причины

Украинские партизаны продолжают фиксировать прибытие большого количества российских захватчиков в оккупированный Крым. На этот раз много оккупантов заметили в городе Джанкой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Агенты "АТЕШ" подтверждают, что ситуация с регулярным прибытием личного состава в город — без изменений. По нашим данным, в военных госпиталях и гражданских больницах на лечении находится множество оккупантов, прибывших из оккупированной материковой Украины", — отметили в сообщении.

Партизаны добавили, что большие потери армии РФ заставляют Кремль проводить скрытую мобилизацию, чтобы их перекрыть и пополнить человеческий ресурс. Поэтому многие оккупанты приезжают в Джанкой для будущей отправки на поле боя.

"Если ты российский военный, хочешь жить и против преступной войны, пиши нашему координатору. Присоединившись к нам, ты получишь шанс вернуться домой, к своей семье и жить в свободной, успешной стране", — подчеркнули в военном движении "АТЕШ".

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