Шойгу обещает новые корабли с "Калибрами" в Крыму: в ВМС Украины отреагировали

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал поставить три новых корабля типа "Каракурт" для Черноморского флота в 2024 году. Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отреагировал и дал понять, что россиянам, вряд ли удастся воплотить эти намерения в жизнь. Как передает портал "Комментарии", у себя в Facebook Плетенчук перечислил пять корветов "Каракурт", которые пока так и не стали в строй.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Как отметил Дмитрий Плетенчук, "Циклон" достроен три года назад, но фактически не закончил испытания, используется в качестве противовоздушной обороны в Севастополе, "Аскольд" фактически уничтожен в Керчи на заводе "Залив". "Амур" и "Туча" проходят испытания без выходов в море в Новороссийске. "Тайфун" строится в Зеленодольске в Татарстане, его спускают в Керчь по внутренним водам, где корабль должны достроить.

"Очень интересно, где он их возьмет. А разговоров-то", — написал спикер ВМС.

Стоит отметить, что корветы типа "Каракурт" способны запускать до восьми крылатых ракет "Калибр" и оснащены одним из вариантов зенитно-ракетного комплекса "Панцирь".

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