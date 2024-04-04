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Шойгу обещает новые корабли с "Калибрами" в Крыму: в ВМС Украины отреагировали

Глава Минобороны страны-агрессора заявлял, что в 2024 году Черноморский флот России получит три новых корабля типа "Каракурт"

сегодня, 12:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал поставить три новых корабля типа "Каракурт" для Черноморского флота в 2024 году. Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отреагировал и дал понять, что россиянам, вряд ли удастся воплотить эти намерения в жизнь. Как передает портал "Комментарии", у себя в Facebook Плетенчук перечислил пять корветов "Каракурт", которые пока так и не стали в строй.

Шойгу обещает новые корабли с "Калибрами" в Крыму: в ВМС Украины отреагировали

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Как отметил Дмитрий Плетенчук, "Циклон" достроен три года назад, но фактически не закончил испытания, используется в качестве противовоздушной обороны в Севастополе, "Аскольд" фактически уничтожен в Керчи на заводе "Залив". "Амур" и "Туча" проходят испытания без выходов в море в Новороссийске. "Тайфун" строится в Зеленодольске в Татарстане, его спускают в Керчь по внутренним водам, где корабль должны достроить. 

"Очень интересно, где он их возьмет. А разговоров-то", — написал спикер ВМС.

Стоит отметить, что корветы типа "Каракурт" способны запускать до восьми крылатых ракет "Калибр" и оснащены одним из вариантов зенитно-ракетного комплекса "Панцирь".

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство обороны России дало понять, что намерено защитить российский Черноморский флот от украинских ударов, и, возможно, заменило командующего ЧФ в рамках этих усилий. Об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).                                                                       

Также издание "Комментарии" сообщало – какая судьба ожидает Крым – почему Черноморский флот РФ бежит из Севастополя.




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Источник: https://www.facebook.com/Taclbery/posts/pfbid01LmpWuWYZeyWMCb3ntMzvtmPnjFFUUQfCqPCPVuGPMF5PS76npLppTzzh1cXogegl
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