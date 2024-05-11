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В Кремля не все так гладко: одно из подразделений РФ отказалось идти на штурм Харьковщины

Часть отделения заявила, что не будет выполнять приказ о штурме украинских позиций

сегодня, 09:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Военнослужащие вооруженных сил РФ отказываются атаковать Харьковскую область. Как передает портал "Комментарии", по сообщениям партизанского движения "АТЕШ", агент в одном из мотострелковых батальонов 44 армейского корпуса ВС России рассказал, что в его подразделении одно из отделений отказалось идти на штурм в Харьковской области.

В Кремля не все так гладко: одно из подразделений РФ отказалось идти на штурм Харьковщины

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что бойцы этого подразделения хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе. А также были свидетелями неудачных диверсионно-разведывательных операций со стороны российских войск.                                           

"Когда на технику были нанесены новые знаки с помощью ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования. Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги", — говорится в сообщении "АТЕШ".

Отметим, глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире общенационального телемарафона рассказал, что "серая зона" в Харьковской области после активизации оккупантов на границе с РФ растет. Военные объяснили, что это за территория и как она там появилась. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны (ISW) считают, что российские наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, скорее всего, имеют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы на этой оси, чтобы сделать возможным российское продвижение в другие районы востока Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – зачем РФ штурмует Харьковщину: почему началась истерия.




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Источник: https://t.me/atesh_ua/4569
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