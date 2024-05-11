В Кремля не все так гладко: одно из подразделений РФ отказалось идти на штурм Харьковщины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Военнослужащие вооруженных сил РФ отказываются атаковать Харьковскую область. Как передает портал "Комментарии", по сообщениям партизанского движения "АТЕШ", агент в одном из мотострелковых батальонов 44 армейского корпуса ВС России рассказал, что в его подразделении одно из отделений отказалось идти на штурм в Харьковской области.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Отмечается, что бойцы этого подразделения хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе. А также были свидетелями неудачных диверсионно-разведывательных операций со стороны российских войск.
Отметим, глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире общенационального телемарафона рассказал, что "серая зона" в Харьковской области после активизации оккупантов на границе с РФ растет. Военные объяснили, что это за территория и как она там появилась.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны (ISW) считают, что российские наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, скорее всего, имеют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы на этой оси, чтобы сделать возможным российское продвижение в другие районы востока Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – зачем РФ штурмует Харьковщину: почему началась истерия.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!