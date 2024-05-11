Зачем РФ штурмует Харьковщину: почему началась истерия

Наступление россиян в Харьковской области вызвало оживленное обсуждение в соцсетях. Какую цель преследует враг? Почему сработала российская ИПСО? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, проанализировал мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Сейчас враг нагнетает ситуацию

Военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью "ТСН" рассказал, что сейчас значительно оживилась ситуация на севере Харьковской области – неподалеку от Волчанска и других населенных пунктов приграничья. Враг интенсифицирует свою деятельность по нашему пограничному, чтобы создать условия для того, чтобы Генштаб ВСУ был вынужден опрокидывать ресурсы, в том числе и в наши северные регионы.

По словам Селезнева, задумкой россиян может быть то, чтобы ВСУ были вынуждены снять находящиеся сейчас на Донбассе резервы.

"Конечно, у врага нет ресурсов, чтобы атаковать и взять под контроль Харьков или Сумы, но создать нам немало проблем – на это он способен. Враг ищет слабые места в нашей обороне, чтобы ударить там, где мы самые уязвимые. Сейчас мы находимся на начала враждебных попыток значительно увеличить динамику боевых столкновений", – анализирует ситуацию Селезнев.

Резюмируя эксперт отметил, что сейчас враг сознательно нагнетает ситуацию, чтобы захватить как можно больше наших территорий. То есть, пользуется "окном", когда мы еще не получили достаточно помощи. Не зря президент и ряд чиновников заявляли, что в конце мая — начале лета будут серьезные интенсивные боевые действия. Враг накопил ресурсы и имеет возможность для проведения масштабных наступательных кампаний в течение лета. Потому сложная ситуация.

У РФ нет ресурсов для окружения и захвата Харькова

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмме выразил возмущение общественной истерией на тему предполагаемого наступления России на Харьков и вероятности сдачи города-миллионника.

Он акцентировал, что соответствующая ИПСО России "гуляет" по Украине с начала 2024 года, и, похоже, она результативна, ведь, как говорит эксперт, "стала возникать истерия".

Коваленко напомнил украинцам, почему слухи о российской угрозе для Харькова нельзя вестись. Да, он уточнил, что ждет город в будущем.

"У российских оккупационных войск сейчас нет ресурса для проведения общевойсковой операции с целью оцепления и захвата Харькова. В то же время, Россия будет продолжать тактику ударов по городу и особенно это будет ощущаться в приграничной зоне. Можно ожидать, что Россия продолжит производить диверсионно-террористические вылазки ротных групп в пограничную зону", – отметил эксперт.

Аналитик подытожил, что все происходит именно так, как и предполагалось со стороны России, то есть ее ИПСО сработала.

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