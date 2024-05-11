"Серая зона" в Харьковской области растет: появилось объяснение от ВСУ, что это за территория

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Кравцев Сергей
"Серая зона" в Харьковской области после активизации оккупантов на границе с РФ растет. Военные объяснили, что это за территория и как она там появилась. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По словам военного, оккупантам для того, чтобы ВСУ не смогли и дальше зайти на территорию РФ или выстроить фортификации, поставили задачу, кроме масштабной информационной кампании, занять эту территорию.
Иван Тимочко отметил, наступательным действиям врага в Харьковской области предшествовала масштабная информационная кампания.
Военный предложил вспомнить, как россияне нагнетали ситуацию на этом направлении. Задание, которое ставилось перед оккупантами – оттянуть украинские резервы и ресурсы. Хотя, на самом деле, они там пытались улучшить положение их войск. Потому что, если посмотреть, откуда россияне наступали, то это знаменитое Шебекино.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны (ISW) считают, что российские наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, скорее всего, имеют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы на этой оси, чтобы сделать возможным российское продвижение в другие районы востока Украины.
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