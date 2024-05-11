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"Серая зона" в Харьковской области растет: появилось объяснение от ВСУ, что это за территория

Наступательным действиям врага в Харьковской области предшествовала масштабная информационная кампания

сегодня, 09:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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"Серая зона" в Харьковской области после активизации оккупантов на границе с РФ растет. Военные объяснили, что это за территория и как она там появилась. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"Серая зона" в Харьковской области растет: появилось объяснение от ВСУ, что это за территория

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Действительно, после того, как враг там отступил во время Харьковской кампании (осенью 2022 года, — ред), но он идеально по линии границы не остановился. Все равно там происходили артиллерийские бои, постоянно происходили столкновения с ДРГ, и враг не смог выставить свои военные заслоны идеально по линии фронта и вглубь РФ там образовалась такая линия, разная по толщине 5-10 км, где по сути она была нечейная, но на территории России, россияне и ВСУ не могли там закрепиться, выстроить какие-то мощные фортификации в том плане, что сразу наносились удары", — рассказал он.

По словам военного, оккупантам для того, чтобы ВСУ не смогли и дальше зайти на территорию РФ или выстроить фортификации, поставили задачу, кроме масштабной информационной кампании, занять эту территорию.

Иван Тимочко отметил, наступательным действиям врага в Харьковской области предшествовала масштабная информационная кампания. 

Военный предложил вспомнить, как россияне нагнетали ситуацию на этом направлении. Задание, которое ставилось перед оккупантами – оттянуть украинские резервы и ресурсы. Хотя, на самом деле, они там пытались улучшить положение их войск. Потому что, если посмотреть, откуда россияне наступали, то это знаменитое Шебекино.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны (ISW) считают, что российские наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, скорее всего, имеют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы на этой оси, чтобы сделать возможным российское продвижение в другие районы востока Украины.




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