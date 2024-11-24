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В Кремле заявили, что сделали предупредительный звонок Западу

Дмитрий Песков назвал удар Орешником по Украине предупредительным звонком Западу

сегодня, 13:37
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Кравцев Сергей

Удар "Орешником" по Днепру стал своевременным и эффективным в сложившейся ситуации, когда Запад показывает, что готов на все, это – предупредительный звонок Западу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистам сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

В Кремле заявили, что сделали предупредительный звонок Западу

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Также главный рупор Кремля повторил пропагандистский тезис о "грязной бомбе", которую якобы может иметь Украина.

"Заявления о возможности получения Киевом "грязной бомбы" — это уже не игра с огнем, а что-то большее", — заявил Дмитрий Песков. 

По его словам, Администрация Джо Байдена пытается эскалировать ситуацию на Украине настолько, чтобы мирные условия были обречены на фиаско.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вашингтон действительно поверил, что Кремль готов применить ядерное оружие: когда это произошло.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин официально утвердил новую ядерную доктрину. Она может предусматривать ядерный удар по Украине.

Ранее "Комментарии" писали – в Воздушных силах подтвердили, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда. Можно ли сказать, что Путин перешел от угроз к реальному бряцанию ядерной бомбой? Ведь нет смысла запускать баллистическую ракету с дальностью поражения до 6000 км на расстояние 800 км. Военной целесообразности также нет: есть Х-22, "Кинжал", "Искандер-М". О чем это сигнал Западу? Издание "Комментарии" разбиралось в ситуации, собрав мнения экспертов.




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