Удар межконтинентальной баллистикой по Днепру: какова цель Путина и будут ли последствия

В Воздушных силах подтвердили, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда. Можно ли сказать, что Путин перешел от угроз к реальному бряцанию ядерной бомбой? Ведь нет смысла запускать баллистическую ракету с дальностью поражения до 6000 км на расстояние 800 км. Военной целесообразности также нет: есть Х-22, "Кинжал", "Искандер-М". О чем это сигнал Запада? Издание "Комментарии" разбиралось в ситуации, собрав мнения экспертов.

РФ ударила по Украине межконтинентальной баллистикой

Россия бряцает оружие последние 10 лет

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник так прокомментировал ситуацию:

"Пока не до конца понятно, была ли какая-то военная цель запуска этой ракеты, действительно ли ударили по объектам, имеющим военное или логистическое значение. Здесь еще нужно выяснять много нюансов".

Что касается вопроса, действительно ли это бряцание Путиным ядерным оружием, то эксперт говорит, что действительно, так и есть.

"Россия бряцает оружием последние 10 лет и вряд ли это сильно повлияет на мнение Запада. В то же время Путин действительно пытается запугать Запад, показывая, что есть оружие, которое может дотянуться, в том числе, и до стран западного мира. В то же время не думаю, что коллективный запад из-за запуска этой ракеты прекратит поддержку Украины. Более того, возможен обратный вариант. Поэтому Украине следует признать одну простую вещь – нам не нужно бояться эскалации, ведь хуже стать не может, учитывая, что уже происходит с Украиной. Поэтому мы должны выходить в этой войне с тем, чтобы наносить удары по территории России с чисто военной точки зрения. Россияне же могут позволить политические пропагандистские удары. Мы – сугубо военные", – подытожил Николай Мельник.

Путин повышает ставки перед началом переговорного трека

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик отметил, что применение РФ межконтинентально-баллистической ракеты против Украины свидетельствует о том, что Путин поднимает ставки. Фактически это часть так называемого ядерного шантажа наряду с изменениями в ядерную доктрину РФ.

"Таким образом, используя межконтинентальную баллистическую ракету, Путин дает сигналы Западу, что у него серьезные намерения и по отношению к Украине, и по всей этой ситуации, которая складывается вокруг войны в Украине. Услышат ли это на Западе? Мне кажется, что на Западе, все же, есть здоровые силы, которые не ведутся на такой примитивный шантаж и не видят целесообразного подыгрывать Путину, а готовы давать более серьезный ответ. С другой стороны, я вижу другую часть как европейского, так и американского истеблишмента, пугающих себя и своего избирателя страшилками о ядерной угрозе, ядерной зиме, которая может начаться с Армагеддона и перерасти в Третью мировую войну. Я не исключаю, конечно, использование Россией ядерного заряда. Это вполне возможно. И может быть такой сценарий. Однако сейчас все сводится к тому, что Путин повышает ставки перед началом переговорного трека", – отметил эксперт.

По его мнению, у Путина цель – создание выгодной переговорной позиции в диалоге с Трампом, который должен начаться вот-вот.

"Это не значит, что стороны сядут и сразу договорятся. Это означает определенную игру, участники которой будут доставать козыри и пытаться получить выгодную для себя позицию. Путину более присуща гопниковская игра. Потому он повышает ставки, шантажирует или блефует. Межконтинентальная баллистическая ракета – один из таких блефов. Пока я не вижу готовности со стороны Запада каким-то образом на это отвечать. Запад берет паузу, как-то вяло реагирует. С другой стороны, продолжается поддержка Украины и предоставление нам разрешений для того, чтобы бить в глубь российской территории", – отметил Виталий Кулик.

Он отмечает, что нет оснований говорить о том, что европейские страны, в частности Великобритания, откажутся от поддержки Украины, когда Трамп придет к власти и начнет какие-то переговорные процессы.

"Поэтому та форма шантажа, которую использует Путин, вряд ли принесет ему какие-либо достижения в краткосрочной перспективе. Но, если речь идет об игре в длинную, то она действительно влияет на часть бюргеров, не желающих иметь ядерный апокалипсис в условно взятом Копенгагене. Потому это будет влиять. Воспользуется ли Путин этим максимально? Покажет время. В целом можно сказать, что следующие несколько лет в Европе будет избирательный электоральный трек, то есть, состоятся выборы. Поэтому россияне будут разыгрывать карту возможной континентальной войны, подыгрывая пророссийским популистским силам, как правым, так и левым. Следует ожидать использования ракет, ядерной доктрины, указания на то, что это Запад толкает Россию к какому-либо ответу, и тому подобное. Надо за этим следить, надо быть к этому готовыми и нужно понимать, что бешеный пес может даже иногда укусить, но стоит формировать мировую коллективную позицию о том, что бешеного пса лучше усыпить, а не лечить какими-нибудь подачками", – констатировал Виталий Кулик.

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