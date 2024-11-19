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Путин согласовал ядерный удар по Украине: что известно

Путин официально утвердил новую ядерную доктрину: она может предусматривать ядерный удар по Украине

19 ноября 2024, 10:35 comments6935
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил новую ядерную доктрину. Она может предусматривать ядерный удар по Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Путин согласовал ядерный удар по Украине: что известно

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В обновленной редакции документа "агрессию" против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

Таким образом, страна-агрессор может условно применить ядерное оружие против Украины, потому что мы неядерное государство, но нас поддерживают западные страны, которые являются ядерными.

Основы госполитики России в области ядерного сдерживания могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, говорится в подписанном Путиным документе.

Читайте на портале "Комментарии" — в террористической России продолжается истерика на фоне якобы разрешения Белого дома использовать западное оружие для ударов вглубь РФ. В частности, как заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, маршруты военных поставок украинской армии известны Вооруженным силам РФ, поэтому дальнобойное оружие станет такой же законной целью для России, как и другие виды вооружений.

"Для Вооруженных сил России, логистика обеспечения и обслуживания военных поставок для ВСУ давно известна. Поэтому дальнобойное оружие станет такой же мишенью, как и все остальные цели, по которым мы регулярно отрабатываем. В любом случае у России достаточно передовых средств для отражения атак" любых видов вооружений, включая дальнобойность", — заявил Бондарев.

При этом комментируя возможность того, что Украина ударит по РФ западным оружием, он упомянул ядерную доктрину, с которой ознакомлены на Западе.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украине понадобится два месяца на создание ядерной бомбы.



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Источник: https://t.me/rian_ru/269561
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