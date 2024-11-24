Вашингтон действительно поверил, что Кремль готов применить ядерное оружие: когда это произошло

Удар России по Украине баллистической ракетой средней дальности, способной нести ядерные боеголовки — это был абсолютный минимум, который Путин мог сделать, чтобы "не потерять лицо". Однако это не был шагом, который мог свидетельствовать о готовности Москвы применить ядерное оружие. Единственный момент, когда США реально поверили в готовность Путина ударить ядрышкой был в 2022 году. Когда украинские войска имели успех на поле боя. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал британский журналист Доминик Лоусон в своем материале для The Times.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналист напомнил, как несколько недель назад Путин угрожал Западу ответом "преобладающей ядерной огневой мощью", если Украине разрешат бить по России дальнобойными ракетами западного производства. Украине разрешили и она уже несколько раз применила соответствующие ракеты для ударов по целям на территории России.

Лоусон приводит примеры того, как далеко не единичные ядерные угрозы Путина в конечном итоге оказывались пустыми.

"Был один момент, когда Вашингтон действительно поверил, что Кремль серьезно рассматривает возможность развертывания тактического ядерного оружия в Украине. Это было два года назад, когда российские войска были отброшены назад в позорном отступлении. Затем произошло две вещи. Президент Байден в ноябре 2022 года отправил директора ЦРУ Уильяма Бернса рассказать Сергею Нарышкину (его коллеге на должности главы СВР), что будут делать США, если Москва "станет ядерной", — вспомнил журналист.

После этого Бернс вспоминал, что Нарышкин поклялся, что он все понимает и что Путин не намерен применять ядерное оружие. А военный историк Филлипс О'Брайен в статье для Bulletin of the Atomic Scientists писал: "Китай... публично унизил Россию, заставив Путина, посреди всего его бряцания ядерным оружием, согласовать совместное коммюнике с президентом Си, в котором Путин дезавировал применение ядерной ", добавил Лоусон в статье.

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