В Кремле рассказали, собираются ли вводить военное положение

В Кремле пока не рассматривают решение о введении военного положения на территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков в интервью ряду российских СМИ.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось", — заявил он.

При этом рупор Кремля добавил, что решений по закрытию границ для мужчин из-за мобилизации также пока нет.

Здесь обращает на себя внимание одна деталь – Дмитрий Песков примерно в таком же тоне говорил за несколько дней до объявления Путиным частичной мобилизации, что на подобные шаги Москва не пойдет и вообще "спецоперации" РФ в Украине идет по плану.

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