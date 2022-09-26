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В Кремле рассказали, собираются ли вводить военное положение

Дмитрий Песков заверил журналистов, что о военном положении в РФ пока речь не идет

сегодня, 16:14
Автор:

Кравцев Сергей
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В Кремле пока не рассматривают решение о введении военного положения на территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков в интервью ряду российских СМИ.

В Кремле рассказали, собираются ли вводить военное положение

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось", — заявил он.

При этом рупор Кремля добавил, что решений по закрытию границ для мужчин из-за мобилизации также пока нет. 

Здесь обращает на себя внимание одна деталь – Дмитрий Песков примерно в таком же тоне говорил за несколько дней до объявления Путиным частичной мобилизации, что на подобные шаги Москва не пойдет и вообще "спецоперации" РФ в Украине идет по плану.

Читайте также на портале "Комментарии" — топ-темой последней недели сентября, без сомнения, будут так называемые "референдумы", затеянные Россией на временно оккупированных территориях Украины. А также их возможное признание властями страны-агрессора с включением в состав РФ. И всё это – на фоне ядерных угроз, которыми сыплют российские официальные лица. Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что подобными шагами Кремль послал опасный сигнал о том, что не намерен прекращать войну и вести переговоры о мире на адекватных условиях. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать происходящее с экспертами.

Также ранее "Комментарии" писали — мир на грани пропасти: есть ли еще шанс помешать президенту РФ Путину применить ядерное оружие в Украине. В ситуации специально для нашего издание разбирались эксперты.     



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