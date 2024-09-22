В Кремле ответили, видят ли альтернативы закончить войну в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на план победы Зеленского и заявил, что у России нет альтернативных вариантов окончания войны в Украине, кроме как победы Москвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Представитель администрации Путина Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину ответил на возможность Москвы рассмотреть альтернативные варианты окончания войны в Украине.

"Для России каких-либо других альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас", — сказал Песков.

Дмитрий Песков повторил нарративы Кремля и добавил, что Россия в войне выполнит все цели и поставленные российским диктатором задачи "СВО".

Кроме того, представитель Путина заявил, что Россия воюет не только против Украины, но и стран Запада, которые помогают Киеву в войне против российской агрессии.

"Идет война. Они воюют с нами коллективно, есть коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель — это стратегически и тактически победить Россию", — сказал Песков.

Владимир Зеленский на следующей неделе представит план победы Джо Байдену и другим лидерам. По словам Зеленского, этот момент станет определяющим процессом для окончания войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский пригласил Россию принять участие на первых этапах мирных переговоров для окончания войны в Украине. В Кремле отреагировали.

Также "Комментарии" писали о величайших поражениях России в войне. От позорного поражения в Крымской войне до унизительных потерь против Японии.