В Кремле ответили, состоялись ли тайные переговоры Украины и России

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о конфиденциальных переговорах между Украиной и Россией относительно частичного прекращения огня, в частности массированных ракетных ударов, которые должны произойти в Катаре.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Во время брифинга в Кремле представитель администрации Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Одно из них касалось возможных переговоров Украины и России в Катаре.

"Нет, никаких переговоров не было", — ответил Песков и добавил, что тема переговоров "изрядно потеряла свою актуальность".

Американское издание Washington Post 17 августа опубликовало материал, в котором указывает, что российская и украинская делегации через посредство Катара должны были встретиться в Дохе в конце августа. Французское издание Le Monde сообщает, что косвенные переговоры касались соглашения "о прекращении ударов по энергетической и электрической инфраструктуре с обеих сторон", что расценивалось как "частичное прекращение огня для обеих стран".

По информации издания, после наступления Украины на Курскую область 6 августа, Россия заявила, что откладывает переговорный процесс. Как указывает Washington Post, россияне призвали "немного подождать".

Официально Украина не сообщала о переговорах в Катаре. Россия также отрицает эту информацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 26 августа Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине, нанеся удары по 15 областям. Основной целью атак РФ стала энергетическая инфраструктура.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который заявил о готовности Украины к мирным переговорам с Россией и назвал условия.