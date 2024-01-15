В Кремле отреагировали на сбивание российских самолетов А-50 и Ил-22

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о том, что российские самолеты упали в Азовское море после того, как их сбили ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Появилась реакция из Кремля на уничтожение самолетов А-50 и Ил-22. Фото из открытых источников

Вечером 14 января российские военкоры начали распространять информацию о возможном сбитии нескольких самолетов над Азовским морем. По предварительной информации, самолеты А-50 и Ил-22 были уничтожены. На такие сообщения отреагировал представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков.

"У Кремля нет информации о том, чтобы ВСУ сбивали российские самолеты", – коротко ответил Песков.

Впоследствии информацию об уничтожении российских самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который поблагодарил Воздушные силы за "прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!".

А-50 – это редкий российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он создан для обнаружения бомбардировщиков, истребителей, крылатых ракет и других воздушных целей. Всего было создано 40 самолетов А-50, однако на вооружении в РФ использовалось три единицы А-50 и шесть единиц А-50У. Стоимость одного самолета не менее 330 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ вблизи Авдеевки удачно использовали БМП Bradley и смогли обезвредить российский танк T-90. Видео превращения российского современного танка в решето попало в сеть и стало очень популярным.

Также "Комментарии" писали о том, что "самый смертоносный" пилот F-16 назвал первые цели для западных истребителей в Украине.