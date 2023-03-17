В Кремле отреагировали на поставки истребителей для Украины от Польши и Словакии

Польша, а затем и Словакия сообщила, что готова предоставить Украине военные самолеты. Теперь появилась реакция Кремля на действия союзников Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN .

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

17 марта Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна готова предоставить Украине четыре истребителя МиГ-29. На следующий же день премьер-министр Словакии Эдуард Хегер рассказал, что дискуссии по вопросу отправки боевых самолетов в Украину закончены. Политик сказал, что правительство Словакии согласовало отправить 13 самолетов МиГ-29 в Украину.

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На такие действия от союзников Украины отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Похоже, что эти страны, таким образом, занимаются утилизацией старого ненужного оборудования", — сказал Песков.

Российский дипломат считает, что такие действия являются еще одним примером того, что военный альянс НАТО увеличивает свое участие в войне между Украиной и Российской Федерацией. В конце выступления Песков пригрозил, что такие действия будут создавать дополнительные проблемы для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тревожных действиях россиян в Атлантическом океане. Российская лодка подплыла к португальскому острову Мадейра, где несколько часов исследовала подводные кабели для интернета. На такие действия правительство Португалии приказало отправить свое судно для сопровождения россиян, однако португальские военные не выполнили приказ.

Также "Комментарии" писали, что новое видео от американских спецслужб подтверждает, что россияне специально сбили дрон MQ-9 Reaper в Черном море. На видео видно, как истребитель сбрасывает топливо перед беспилотником, а затем ударяется о него.



