Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что "может понять" чувства и позицию России относительно членства Украины в НАТО. Он обвинил администрацию Джо Байдена в провоцировании войны РФ против Украины. По мнению Трампа, допущение Байдена о том, что Украина сможет вступить в НАТО, подтолкнуло РФ к агрессии, передает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Трамп заявил, что может понять чувства России по поводу вхождения Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

Трамп заявил, что российский правитель Владимир Путин всегда говорил о том, что НАТО не должна быть связана с Украиной. И якобы это было негласным статус-кво. На вопрос журналиста о том отрицали ли США возможность вступления Украины в НАТО, Трамп заявил: "Я считаю, что это всегда было понятно".

"Это как будто было высечено в камне. А потом Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога... Я считаю, что у них было соглашение, а потом Байден его нарушил. У них было соглашение, которое бы удовлетворило Украину и всех остальных, но Байден сказал: "Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО", — сказал Трамп, добавив, что чувствовал - такие заявления Байдена "закончатся войной".

Как ранее писал портал "Комментарии", заверения избранного президента США Дональда Трампа о прекращении войны за один день оказались, как и ожидалось, предвыборным трюком. Британский эксперт Роберт Кларк полагает, что команда Трампа должна предложить какой-то вариант окончания войны к Пасхе, то есть до 20 апреля. По словам Кларка, этот план может предусматривать уступки как со стороны российского диктатора Владимира Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского.

Со своей стороны, издание The Washington Post заявило, что от того, как закончится война в Украине, зависит авторитет НАТО и США. Поэтому поспешные переговоры, результаты которых могут стать удачей для Путина, не в интересах Запада. Ведь на самом деле решается, будет ли существовать Украина как суверенное государство в нынешних границах.