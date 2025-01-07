Нас обманули, расходимся: Трамп назвал реальный срок прекращения войны в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп надеется остановить войну в Украине за полгода. Об этом он сказал 7 января на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News. Громогласные обещания прекратить войну за один день окончательно ушли в прошлое, как и положено предвыборному блефу.

Трамп признал, что закончить войну в Украине раньше чем через полгода не получится. Фото: depositphotos.com

"Надеюсь, что за шесть месяцев удастся. Слишком много солдат умирает с обеих сторон", – так Дональд Трамп ответил на вопрос о том, как быстро сможет остановить войну в Украине.

Отдельно Трамп заявил, что якобы именно президент США Джо Байден спровоцировал Россию напасть на Украину. Это произошло, потому что российский правитель Владимир Путин чувствовал слабость Америки.

"Россия пошла и атаковала Украину, потому что увидела, что эти люди некомпетентны. Они не знают что делают. Но мы знаем что делать и мы все это закончим. У нас большая армия ", — пообещал избранный президент.

В то же время издание "Медуза" считает, что, судя по контексту пресс-конференции, говоря о сроке в полгода, Трамп отвечал на вопрос не об окончании войны, а о своей возможной встрече с Путиным для обсуждения прекращения огня.

Как ранее писал портал "Комментарии", заверения избранного президента США Дональда Трампа о прекращении войны за один день оказались, как и ожидалось, предвыборным трюком. Британский эксперт Роберт Кларк полагает, что команда Трампа должна предложить какой-то вариант окончания войны к Пасхе, то есть до 20 апреля. По словам Кларка, этот план может предусматривать уступки как со стороны российского диктатора Владимира Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского.

Со своей стороны, издание The Washington Post заявило, что от того, как закончится война в Украине, зависит авторитет НАТО и США. Поэтому поспешные переговоры, результаты которых могут стать удачей для Путина, не в интересах Запада. Ведь на самом деле решается, будет ли существовать Украина как суверенное государство в нынешних границах.