Мирный план Трампа по окончании войны в Украине: когда он будет готов

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен быстро закончить войну в Украине. За две недели до инаугурации он подтвердил, что прекращение войны остается одним из международных приоритетов. Бывший ветеран британской армии Роберт Кларк, который сейчас является экспертом по вопросам оборонной политики, прогнозирует мирное соглашение Трампа об окончании войны в Украине к Пасхе.

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo / Carlos Osorio

Роберт Кларк указывает, что Трамп во время избирательной кампании говорил, что закончит войну в Украине через 24 часа, однако не раскрывал детали, как он планирует это сделать. Однако после победы на выборах Трамп назначил американского генерала в отставке Кита Келлога своим специальным представителем войны России против Украины для лучшего понимания ситуации.

По словам Кларка, во время мирных переговоров следует ориентироваться на Украину, однако для Киева любые уступки будут сложными.

"Это будет невероятно тяжело для Украины. Я думаю, что люди действительно должны уважать тот факт, что это решение Украины. В конце концов это не Америка и не Британия", – говорит Кларк.

Однако британский эксперт указывает, что команда Трампа должна предложить какой-то вариант окончания войны к Пасхе, то есть до 20 апреля. По словам Кларка, этот план может предусматривать уступки как со стороны российского диктатора Владимира Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского.

"Я думаю, что американская сторона будет рассматривать какое-либо соглашение точно к Пасхе. Это просто сводится к тому, чем готов пожертвовать президент Путин, особенно в таких районах, как Курск, а также, к сожалению, сколько готов пожертвовать президент Зеленский", — сказал Кларк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, до каких пор Путин планирует продолжать войну.

Также "Комментарии" писали о начале конца Путина. Трамп не будет идти на уступки Путину, постоянно теряющему позиции.