Украина вряд ли переживет еще один год разрушительной войны с РФ. Но и надежды на скорое прекращение огня могут быть иллюзией, так как скороспелый мир вряд ли удастся заключить на хороших для Украины условием. Поспешная сделка означает, скорее всего, что российский правитель Владимир Путин "будет вознагражден и получит поощрение", передает портал "Комментарии" со ссылкой на The Washington Post.

Получит ли Путин "приз" в виде хороших для себя условий мира с Украиной, решится скоро. Фото: портал "Комментарии"

По мнению WP, следующие несколько недель определят, сможет ли Украина существовать как суверенное государство в пределах границ, которые были до вторжения РФ или близких к ним, с гарантиями безопасности. С одной стороны, урегулирование, которое расчленит Украину и вознаградит Путина, подорвет авторитет США и НАТО. С другой — условия прекращения войны будут обсуждаться на фоне проблем, которые испытывает подвергшаяся агрессии страна.

По оценке The Washington Post, Украина также теряет войска со скоростью, намного превосходящей ту, которую она может выдержать и продолжать сражаться. Издание считает, что официальная оценка потерь в 400 тыс. убитых или раненых "сильно занижена". Издание пишет, что "тысячи измученных украинских солдат дезертируют с линии фронта". WP напоминает, что только в прошлом году Украина начала призывать мужчин в возрасте 25 лет, а сейчас президент Владимир Зеленский отбивается от настойчивых рекомендаций союзников опустить мобилизационный возраст до 18 лет.

"Другим ограничением для Украины является растущая усталость в Европе и желание найти конец конфликту, который пожирает многие из скудных запасов военной техники континента. Европейцы потихоньку переходят к идее переговоров по формуле "земля в обмен на мир" как лучшего способа разрешения войны в случае прекращения помощи со стороны США", — сообщается в статье.

По мнению редакции WP, война России в Украине достигла переломной точки, и то, как она закончится, будет иметь последствия далеко за пределами Европы. В том числе потому, что "глава КНР Си Цзиньпин размышляет, стоит ли предпринять военный шаг, чтобы попытаться захватить Тайвань?"

Авторы статьи напомнили, что избранный президент США Дональд Трамп вступает в должность 20 января и он пообещал быстро завершить войну, но не предоставил конкретных деталей относительно своего плана. Плохое соглашение, предложенное Трампом, может стать самым плохим вариантом, пишет издание.

Поспешные переговоры, таким образом, могут привести к плохому решению, которое вознаградит Путина за его захват земель и будет гарантировать, что он начнет новую атаку за новые территории, как только у него появится шанс восстановить свой истощенный арсенал. WP отмечает, что плохое перемирие также расстроит украинцев и "большая часть их гнева будет направлена на предавших страну западных покровителей".

Как ранее писал портал "Комментарии", заверения избранного президента США Дональда Трампа о прекращении войны за один день оказались, как и ожидалось, предвыборным трюком. Британский эксперт Роберт Кларк полагает, что команда Трампа должна предложить какой-то вариант окончания войны к Пасхе, то есть до 20 апреля. По словам Кларка, этот план может предусматривать уступки как со стороны российского диктатора Владимира Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского.