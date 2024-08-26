В Кремле цинично отреагировали на убийство иностранного корреспондента после ракетной атаки РФ

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что нет "ясности" по поводу гибели британского корреспондента издания Reuters Райана Эванса, который был убит после попадания российской ракеты в гостиницу в Краматорске. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где ответил на серию вопросов о войне в Украине. Один из вопросов задал журналист агентства Reuters, попросивший прокомментировать убийство корреспондента Райана Эванса в Краматорске. Песков ответил, что британец не был журналистом, а работал "каким-то советником по безопасности". Кроме того, спикер Кремля цинично заявил, что Россия наносит удары по военным объектам в Украине.

"Здесь пока никакой ясности нет. Еще раз повторяю: удары наносятся по объектам военной инфраструктуры или так или иначе связанным с военной инфраструктурой", — сказал Песков.

24 августа Россия нанесла ракетный удар по Краматорску и попала в местную гостиницу. Как сообщает Офис генпрокурора, во время удара РФ пострадали трое журналистов – двое получили травмы, а один погиб. Им оказался британский корреспондент Райан Эванс.

Это не первая подобная атака в Краматорске. В июне 2023 года российская ракета попала в другую гостиницу — погибло 13 человек, в том числе журналисты и сотрудники гуманитарных организаций.

Согласно данным НСЖУ и Международной федерации журналистов, по состоянию на 26 августа на войне в Украине погибли по меньшей мере 94 медийщика. Из них 17 погибли при исполнении профессиональных обязанностей.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отреагировали на ракетный удар России по Краматорску, где был убит представитель Reuters.

Также "Комментарии" писали о заявлении спикера Кремля Дмитрия Пескова о возможных тайных переговорах между Украиной и Россией.