В Кремле был шок: Буданов рассказал о спецоперации ГУР

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Кремль был шокирован из-за высадки украинских сил в Крыму. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для издания NV.



Буданов рассказал о спецоперации ГУР. Фото из открытых источников

Руководитель Главного управления разведки рассказал, что в прошлом году украинцы имели три попытки высадиться в Энергодаре. Целью таких действий было выведение россиян с территории Запорожской АЭС. По словам Буданова, военные ГУР пересекали Каховское водохранилище на резиновых лодках и высадились на левый берег, однако потерпели неудачу.

Несмотря на это, Буданов указал, что такие действия ГУР помешали планам РФ подсоединить ЗАЭС к российской энергосистеме, а кроме того украинские бойцы получили практические навыки, как действовать на воде. По словам Буданова, именно этот опыт украинские военные применяют в высадках в Крыму.

"В Кремле был шок: в их понимании высадка в Крыму — дело практически невозможное. Но они увидели, что это вполне реально", — говорит Буданов и добавляет, что "так был разрушен очередной российский миф".

Напомним, что украинская разведка в начале октября сообщила, что спецназовцы из двух подразделений десантировались на территории Крыма и нанесли удар по позициям россиян. Спецназовцы подошли к побережью на небольших лодках, а во время высадки перед камерами показали украинский флаг. Какую задачу выполняла украинская разведка, пока неизвестно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о главе ГУР Кирилле Буданове, который назвал, что огорчит президента РФ Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что в ГУР объяснили ситуацию с военными в жилых зонах.