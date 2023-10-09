logo

BTC/USD

27522.48

ETH/USD

1594.19

LTC/USD

63.34

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле был шок: Буданов рассказал о спецоперации ГУР
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле был шок: Буданов рассказал о спецоперации ГУР

Руководитель Главного управления разведки указал на очередной российский миф, уничтоженный Украиной во время войны.

сегодня, 12:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Кремль был шокирован из-за высадки украинских сил в Крыму. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для издания NV.

В Кремле был шок: Буданов рассказал о спецоперации ГУР

Буданов рассказал о спецоперации ГУР. Фото из открытых источников

Руководитель Главного управления разведки рассказал, что в прошлом году украинцы имели три попытки высадиться в Энергодаре. Целью таких действий было выведение россиян с территории Запорожской АЭС. По словам Буданова, военные ГУР пересекали Каховское водохранилище на резиновых лодках и высадились на левый берег, однако потерпели неудачу.


Несмотря на это, Буданов указал, что такие действия ГУР помешали планам РФ подсоединить ЗАЭС к российской энергосистеме, а кроме того украинские бойцы получили практические навыки, как действовать на воде. По словам Буданова, именно этот опыт украинские военные применяют в высадках в Крыму.

"В Кремле был шок: в их понимании высадка в Крыму — дело практически невозможное. Но они увидели, что это вполне реально", — говорит Буданов и добавляет, что "так был разрушен очередной российский миф".

Напомним, что украинская разведка в начале октября сообщила, что спецназовцы из двух подразделений десантировались на территории Крыма и нанесли удар по позициям россиян. Спецназовцы подошли к побережью на небольших лодках, а во время высадки перед камерами показали украинский флаг. Какую задачу выполняла украинская разведка, пока неизвестно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о главе ГУР Кирилле Буданове, который назвал, что огорчит президента РФ Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что в ГУР объяснили ситуацию с военными в жилых зонах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/visadka-gur-i-vikladennya-gelikoptera-budanov-pro-podrobici-usih-uspishnih-operaciy-proti-rf-50358758.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!