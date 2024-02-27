В Комитете безопасности отреагировали на заявления Безуглой о количестве погибших на войне

Народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на заявления президента Владимира Зеленского о потерях на войне и заявила, что с учетом пропавших без вести, которые могли погибнуть, потери будут составлять 50 тыс. Эти заявления прокомментировал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.



Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко отреагировал на сообщение о потерях на войне от Марианны Безуглой.

"Я был на комитете, я не слышал, чтобы Генштаб говорил, что у нас есть до 50 тысяч (погибших). Где-то они говорили о 7-8 тысячах пропавших без вести, поэтому это где-то цифра до 40 тысяч", – сказал Костенко.

Роман Костенко также объяснил, почему президент рассказал о количестве погибших на войне. По его словам, Зеленский сказал реальную информацию, ведь в обществе считали, что потери на войне значительно больше 100 тыс.

Напомним, 25 февраля Владимир Зеленский впервые озвучил количество погибших на войне. По его словам, потери Украины составляют 31 тыс. погибших военных. Однако количество раненых и пропавших без вести президент не назвал, указав, что "Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя".

На заявления президента отреагировала Марианна Безуглая, которая сообщила, что озвученные потери Украины от президента, это те, которые подтверждены, но без учета пропавших без вести. Поэтому, по ее словам, "погибших может быть около 50 тыс."

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный отреагировал на потери Украины, озвученные Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что народный депутат заявил о высоких шансах потерять украинские города после потери Авдеевки.