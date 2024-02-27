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В Комитете безопасности отреагировали на заявления Безуглой о количестве погибших на войне

В парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отрицают заявления Марьяны Безуглой о потерях Украины на войне.

сегодня, 10:10
Автор:
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Slava Kot
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Народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на заявления президента Владимира Зеленского о потерях на войне и заявила, что с учетом пропавших без вести, которые могли погибнуть, потери будут составлять 50 тыс. Эти заявления прокомментировал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

В Комитете безопасности отреагировали на заявления Безуглой о количестве погибших на войне

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко отреагировал на сообщение о потерях на войне от Марианны Безуглой.

"Я был на комитете, я не слышал, чтобы Генштаб говорил, что у нас есть до 50 тысяч (погибших). Где-то они говорили о 7-8 тысячах пропавших без вести, поэтому это где-то цифра до 40 тысяч", – сказал Костенко.

Роман Костенко также объяснил, почему президент рассказал о количестве погибших на войне. По его словам, Зеленский сказал реальную информацию, ведь в обществе считали, что потери на войне значительно больше 100 тыс.

Напомним, 25 февраля Владимир Зеленский впервые озвучил количество погибших на войне. По его словам, потери Украины составляют 31 тыс. погибших военных. Однако количество раненых и пропавших без вести президент не назвал, указав, что "Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя".

На заявления президента отреагировала Марианна Безуглая, которая сообщила, что озвученные потери Украины от президента, это те, которые подтверждены, но без учета пропавших без вести. Поэтому, по ее словам, "погибших может быть около 50 тыс."

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный отреагировал на потери Украины, озвученные Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что народный депутат заявил о высоких шансах потерять украинские города после потери Авдеевки.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kostenko-vtraty-komitet/32836118.html
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 11:08

Бубочка прокозлился со своей цифрой в 30 тысяч, и дал команду своим шавкам "размазать" информацию. Теперь подтанцовка шапитолия устраивает споры и танцы вокруг этой цифры, просто отвлекая внимание.


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