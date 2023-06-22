В Киеве раздался сильный взрыв – в огне многоэтажка: подробности

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Кравцев Сергей
В Киеве прозвучал мощный взрыв сегодня ночью, 22 июня. В результате сильно поврежден многоэтажный дом, сразу несколько этажей охватил сильный пожар. Как передает издание "Комментарии", об этом в Telegram сообщает КГВА.
Взрыв в доме. Фото: из из открытых источников
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Спасатели сообщили, что в 3:45 в Днепровском районе по ул. Малышко произошел взрыв в жилом доме. По предварительной информации – главная причина взрыва – утечка газа на 7 этаже с последующим разрушением конструкций.
По оперативной информации, сильные повреждения получили 5 квартир на 6, 7 и 8 этажах в 16-этажном многоквартирном доме. Удалось спасти 2 человека.
Еще позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасены 18 человек, еще двое госпитализированы. На месте работают все специалисты, окончательные причины взрыва выяснят правоохранительные органы.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в оккупированном Донецке прозвучал сильный взрыв, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывают, что после взрыва в небо начал подыматься черный дым.
Ранее "Комментарии" писали – в День защиты детей от ракетного удара РФ в Киеве погибли дети.
Обсуждения
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Анонімус
22 июня 2023, 12:57
На вулиці Малятко, ага.... Коли вже почнете оригінал новини писати українською, а не кацапською?