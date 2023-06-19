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В Белгородской области РФ прозвучали взрывы, над городом виден дым (ФОТО)

В Валуйках Белгородской области РФ утро выдалось неспокойным

сегодня, 08:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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В городе Валуйки Белгородской области прозвучала серия взрывов сегодня рано утром, 19 июня. Над городом возвышается дым. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Telegram Baza.

В Белгородской области РФ прозвучали взрывы, над городом виден дым (ФОТО)

Взрывы. Фото: из открытых источников

Сообщается, что в результате взрывов повреждение получили дома, автомобили, проезжая часть. Некоторые машины взрывной волной сильно побило, некоторые авто перевернуло и забросило на другие автомобили. Местные жители сообщают якобы об обстреле. Официальной информации о случившемся власти региона пока не сообщали.


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Стоит отметить, Валуйки – это город на юге Белгородской области РФ. Населенный пункт расположен в 15 километрах от границы с Украиной. В населенном пункте проживает примерно 33 тысячи человек.                                                                             

Читайте также на портале "Комментарии" — в Крыму были слышны взрывы и стрельба, сообщают о движении вертолетов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в украинской разведке намекнули – то, что происходит на Белгородщине может распространиться на столичный регион.

Ранее "Комментарии" писали – российская власть, похоже, не знает, как реагировать на ситуацию в Белгородской области, где уже две недели ведут активные бои против путинских силовиков представители "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР). Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW). Почему столь пассивен Кремль? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 

В Белгородской области РФ прозвучали взрывы, над городом виден дым (ФОТО) - фото 2

В Белгородской области РФ прозвучали взрывы, над городом виден дым (ФОТО) - фото 3

В Белгородской области РФ прозвучали взрывы, над городом виден дым (ФОТО) - фото 4




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Источник: https://t.me/bazabazon/18634
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