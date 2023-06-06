В ГУР намекнули – то, что происходит на Белгородщине может распространиться на столичный регион

Внутренние противостояния, которые сегодня все наблюдают в Белгородской области РФ могут вспыхнуть и на других территория РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

На территории РФ сейчас царит беспорядок. Фото: из открытых источников

"В конце концов, мы должны рассматривать не только отдельные события на Белгородщине. Но в целом так называемая РФ сегодня — это несостоятельное государство, внутри которого огромное количество конфликтов. Центральная власть неадекватна и события на Белгородщине абсолютно это демонстрируют", — заявил Юсов.

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Спикер отметил, что все боеспособные силы РФ сейчас сосредоточены на оккупированных территориях Украины. "А на территории самой РФ — беспорядок, хаос, анархия и безвластие. Это означает, что подобные конфликты могут распространяться в разных уголках территории, которая сейчас называется РФ, набирать обороты, в том числе и в столичном регионе", — отметил он.



Напомним, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" этой весной совершили ряд рейдов на российскую территорию.

22 мая они вместе с Легионом "Свобода России" пересекли границу, войдя в Грайворонский район Белгородщины. Они сообщили, что хотят создать демилитаризованную зону.

В начале июня они объявили о начале второго этапа своих действий. Впоследствии повстанцы сообщили, что заходят в пригород города Шебекино и о взятии под контроль села Новая Таволжанка.



Также издание "Комментарии" сообщало – почему Кремль так вяло реагирует на рейды по Белгородщине – о чем говорит происходящее.



