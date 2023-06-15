В оккупированном Донецке прозвучал сильный взрыв, после чего вспыхнул пожар

Во временно оккупированном Донецке сегодня прогремел сильный взрыв. В городе вспыхнул масштабный пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрыв а Донецке. Фото: Getty Images

По словам очевидцев, взрыв прогремел в Ленинском районе оккупированного города. Над Донецком заметили черный столб дыма. Причина взрыва и пожара пока неизвестна.

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Пропагандистские Telelgram-каналы заявляют, что якобы в районе Донецка и Макеевки сработала ПВО.

При этом так называемый "глава" оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин утверждает, что сегодня утром на улице Солнечногорской Ленинского района якобы зафиксирован бытовой пожар в не эксплуатируемом здании.

Стоит отметить, в последнее время в оккупированном Донецке участились взрывы и пожары. Россияне уже традиционно обвиняют украинские войска в обстрелах мирного населения и, конечно же, уверяют, что "прилетов" по военных объектах нет.

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