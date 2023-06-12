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В Киеве озвучили предложение Медведеву после его "мечтаний" в день РФ

Секретарь СНБО Данилов предложил передать Медведеву смирительную рубашку после его "мечтаний" в день РФ

сегодня, 17:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву не помешает смирительная рубашка после его "мечтаний" о якобы "российском" Майдане Независимости. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Киеве озвучили предложение Медведеву после его "мечтаний" в день РФ

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать Медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей России", — потроллил Данилов экс-президента России.


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Отметим, сегодня Дмитрий Медведев дважды удивил своих подписчиков в Телеграмм. Во-первых, когда поздравил россиян с днем россии на украинском языке. А, во-вторых, когда выложил фото Майдана Независимости в центре которого развивается российский флаг. 

"Майдан Независимости. Скоро-площадь России", — подписал Медведев фото на украинском, на котором изображена центральная площадь Киева Майдан Независимости. На изображении написано "С днем России!".

Читайте также на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на продуцирование "мирных планов" индонезийского, бразильского, африканского и прочего изготовления, заявил, что любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. О том, что предпосылок для переговоров нет, заявляют и в Кремле. Однако "миротворцы" никак не уймутся. О чём говорят их потуги? Каковы перспективы переговоров между Киевом и Москвой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему нет стремительного наступления ВСУ – есть ли признаки, что РФ готовится к отступлению.




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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1668192615051718656
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