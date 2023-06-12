В Киеве озвучили предложение Медведеву после его "мечтаний" в день РФ

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Кравцев Сергей
Зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву не помешает смирительная рубашка после его "мечтаний" о якобы "российском" Майдане Независимости. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
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Отметим, сегодня Дмитрий Медведев дважды удивил своих подписчиков в Телеграмм. Во-первых, когда поздравил россиян с днем россии на украинском языке. А, во-вторых, когда выложил фото Майдана Независимости в центре которого развивается российский флаг.
Читайте также на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на продуцирование "мирных планов" индонезийского, бразильского, африканского и прочего изготовления, заявил, что любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. О том, что предпосылок для переговоров нет, заявляют и в Кремле. Однако "миротворцы" никак не уймутся. О чём говорят их потуги? Каковы перспективы переговоров между Киевом и Москвой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – почему нет стремительного наступления ВСУ – есть ли признаки, что РФ готовится к отступлению.
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