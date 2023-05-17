Поврежденная во время российской атаки по Киеву в ночь на 16 мая система ПВО Patriot находится в рабочем состоянии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "New York Times", со ссылкой на американских чиновников.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, несмотря на повреждения, ПВО Patriot может сбивать любые цели, в том числе сверхзвуковые ракеты.

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По информации "Washington Post" и "Reuters", скорее всего, установку удастся отремонтировать, не вывозя ее за пределы Украины.

Отметим, накануне "CNN", со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил о якобы повреждении Patriot в ходе воздушной атаки РФ по Киеву в ночь на 16 мая 2023 года. Правда, издание не смогло точно определить степень причиненного вреда вооружению.

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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что в Воздушных силах не собирались комментировать заявления российского Минобороны о якобы "уничтожении" ЗРК Patriot ракетой "Кинжал" в Киеве, украинцев все же решили успокоить – Patriot уничтожить одним ударом ракеты "Кинжал" нереально.

Ранее "Комментарии" писали – на Донбассе в целом и в районе Бахмута в частности продолжаются упорные бои. Эксперты оценили для издания "Комментарии" происходящее сейчас в самых горячих точках, а также – как это может повлиять на общий ход войны.



